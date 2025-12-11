"Love Island UK"-Star Malin Andersson musste ins Krankenhaus

Malin Andersson (33) musste aufgrund eines kuriosen Vorfalls die Notaufnahme aufsuchen. Beim Aufräumen nach einem Missgeschick, bei dem ihre Tochter eine Weihnachtsbaumkugel fallen ließ, trat die britische Love Island-Bekanntheit unglücklich auf ein Stück der zerbrochenen Kugel. Obwohl sie den Vorfall zunächst nicht ernst nahm, bemerkte sie nach zwei Wochen, dass die Verletzung tiefer ging als vermutet und ärztliche Hilfe notwendig war. Über Instagram teilte sie später Bilder von sich im Krankenhaus und erklärte, dass die Glasscherbe aus ihrem großen Zeh entfernt wurde: "Sie ist draußen – ich hätte nie gedacht, dass ein Zeh so wehtun kann."

Für die Behandlung musste Malin insgesamt acht Stunden in der Notaufnahme verbringen und sich einem kleinen Eingriff unterziehen. Nach der Prozedur zeigte sie ihren verbundenen Zeh auf einem Foto und dankte dem medizinischen Team: "Naturheiler und Engel auf Erden." Trotz ihrer Verletzung bleibt die 33-Jährige positiv gestimmt und erzählte, dass sie sich nun auf die Heilung konzentriere. Dieses Jahr war für Malin allerdings nicht nur körperlich herausfordernd. Bereits im April erlitt sie einen Autounfall, und im November musste sie ihre Tochter aus einem brennenden Auto retten – Erlebnisse, die viel Kraft von ihr verlangten.

Abseits der Dramen hat Malin in den vergangenen Jahren mehrere Neuanfänge gesucht. Nach dem frühen Verlust ihrer ersten Tochter Consy und der Geburt von Xaya stellte die Influencerin ihr Leben neu auf und zog mit ihrer Kleinen für einen frischen Start nach Barcelona. Zuletzt verkündete sie auf Instagram, dass sie eine Ausbildung zur Hebamme beginnen wolle. "Ich fühle mich berufen, Frauen an einer der heiligsten Schwellen des Lebens beizustehen", erklärte sie vor rund drei Monaten. Für die Reality-TV-Darstellerin bedeutete dieser Schritt angesichts der Erfahrungen der vergangenen Jahre weit mehr als nur einen weiteren Neubeginn.

IMAGO / ZUMA Press Wire Malin Andersson, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / missmalinsara Malin Andersson, Dezember 2025

Instagram / missmalinsara Malin Andersson und ihre Tochter Xaya, September 2025