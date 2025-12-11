Darum machte Kim Kardashian vermasselte Prüfung öffentlich

Kim Kardashian (45) hat ihre Fans im November mit einer überraschenden Offenheit konfrontiert: Die Reality-TV-Ikone gab bekannt, dass sie die Anwaltsprüfung in Kalifornien, die sie im Juli abgelegt hatte, nicht bestanden hat. Trotz des enttäuschenden Ergebnisses, das sie als "wirklich unangenehm" empfand, entschied sich die vierfache Mutter, die Nachricht selbst öffentlich zu teilen. Gegenüber dem Time Magazine erklärte sie, dass sie bewusst aktiv wurde, bevor die Ergebnisse online verfügbar waren. "Scheitern ist kein Versagen", schrieb die Unternehmerin in ihrer Instagram Story und betonte, dass sie dem Ziel, die Prüfung zu bestehen, mit noch mehr Entschlossenheit und Disziplin entgegenblickt.

Kim, die seit sechs Jahren ihren Traum verfolgt, eines Tages Anwältin zu werden, reflektierte über ihre Niederlage und die daraus gezogenen Lehren. Im Gespräch mit der New York Times verriet die SKIMS-Gründerin, wie sie die kurze Zeit des Frusts schnell durch Motivation ersetzte: "Ich bin ziemlich gut darin, aus einem Scheitern etwas Positives zu machen." Auch psychische Unterstützung durch Wahrsager half offenbar nicht, ihre Enttäuschung zu mildern. In einem scherzhaften Kommentar meinte sie später auf TikTok, dass deren Vorhersagen, sie würde die Prüfung bestehen, "kompletter Quatsch" waren. Doch Kim bleibt entschlossen: "Ich weiß, was ich besser machen kann", erklärte sie optimistisch.

Im öffentlichen Raum kombinierte Kim stets ihren juristischen Weg mit einem Hauch Glamour. In der Hulu-Serie "All's Fair" spielte sie eine perfekt gekleidete Scheidungsanwältin, eine Rolle, die ihre berufliche Ambition charmant untermalte. Doch im wirklichen Leben ist ihr Weg alles andere als glatt verlaufen. Nach vorherigen Rückschlägen, wie der ersten nicht bestandenen Prüfung, ließ sie sich jedoch nie entmutigen. Stattdessen fokussiert sie sich weiter auf ein intensives Studium, um eines Tages offiziell ins Anwaltswesen einzutreten – ein Ziel, das für sie nicht nur eine berufliche Herausforderung, sondern auch ein Ausdruck von Selbstdisziplin und Kontrolle darstellt.

Anzeige Anzeige

Imago Kim Kardashian bei der Premiere der UK-TV-Show "All's Fair" in London

Anzeige Anzeige

Instagram / kimkardashian Fotomontage von Robert und Kim Kardashian

Anzeige Anzeige

Instagram / bsolz Kim Kardashians String-Suit sorgt für gemischte Reaktionen