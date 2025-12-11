Zweifacheltern Tom Hiddleston & Zawe rocken grünen Teppich

Großer Auftritt in London: Tom Hiddleston (44) und seine Verlobte Zawe Ashton zeigten sich nach der Geburt ihres zweiten Kindes verliebt auf dem grünen Teppich. Anlass war die Premiere der zweiten Staffel von "The Night Manager", bei der die beiden Hand in Hand über den Carpet gingen. Zawe strahlte in einem fließenden roten Kleid mit Feder-Details, Tom setzte auf einen smarten Tweedanzug in Braun, wie Bilder, die der Daily Mail vorliegen, zeigen. Mit ihnen posierten auch Co-Stars wie Camila Morrone (28) und Diego Calva, ehe es im Kino um die Rückkehr von Toms Kultfigur ging. Das Paar hatte vor kurzem bestätigt, erneut Eltern geworden zu sein. Dabei halten die beiden ihr Familienleben traditionell weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Kennengelernt hatten sich die beiden 2019 am Theater, als sie gemeinsam in Harold Pinters "Betrayal" auf der Bühne standen, erst im West End, später am Broadway. Im Oktober 2022 wurden sie zum ersten Mal Eltern, im Frühjahr 2022 machte ein funkelnder Ring bei den BAFTAs die Verlobung sichtbar. Nach der zweiten Geburt markierte ein gemeinsamer Auftritt bei den GQ Men of the Year Awards ihr erstes Event als frischgebackene Zweifacheltern. In dem Podcast "Miss Me?" von Lily Allen (40) und Miquita Oliver (41) erklärte die Schauspielerin außerdem, weshalb sie Tom gelegentlich "Ehemann" nennt: "Wir sind schon lange verlobt, und es gab Publikationen, die uns bereits als Ehemann und Ehefrau bezeichnet haben (...) Nein, es ist nicht passiert. Wir haben es nicht heimlich gemacht. Wir sind nicht durchgebrannt." Es sei einfach eine "Frage der Semantik".

Für die Fans der Erfolgsserie ist das Comeback von "The Night Manager" ein lange erwartetes Wiedersehen: Neun Jahre nach der ersten Staffel kehrt Tom als Jonathan Pine zurück, während Olivia Colman (51) wieder als Angela Burr ermittelt. Camila Morrone übernimmt die weibliche Hauptrolle und löst damit Elizabeth Debicki (35) als Love Interest ab. Erzählt wird diesmal eine Geschichte, die Pines ruhiges Leben in London abrupt beendet und ihn in ein gefährliches Spiel mit dem kolumbianischen Geschäftsmann Teddy Dos Santos verwickelt. An seiner Seite: Roxana, gespielt von Camila, die ihm beim Eindringen in die Waffengeschäfte hilft.

Getty Images Tom Hiddleston und Zawe Ashton bei den GQ Men Of The Year Awards 2025 in London

Instagram / zawe Zawe Ashton kurz nach der Geburt ihres zweiten Kindes, November 2025

Getty Images Tom Hiddleston, Juni 2021