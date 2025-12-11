"Schwere Jahre": Elena Miras spricht offen über Depressionen

Bei Make Love, Fake Love spricht Elena Miras (33) offen über eine schwierige Zeit in ihrem Leben. Nachdem der Kandidat David ihr unter vier Augen erzählt hatte, dass er vor der Show unter großen Selbstzweifeln gelitten und sich deshalb psychologische Hilfe geholt hatte, öffnete sich auch die TV-Bekanntheit und sprach über einen Tiefpunkt in ihrem Leben. "Ich hatte auch eine schwierige Zeit, ich hatte ganz lange Depressionen. Und um daraus zu kommen, habe ich mir auch Hilfe geholt", erzählte sie. Auf die Frage, wie es ihr mittlerweile gehe, betonte Elena: "Jetzt geht es mir viel besser."

Im Gespräch verdeutlicht die TV-Persönlichkeit, dass die letzten zwei Jahre besonders belastend für sie waren. "Ich habe schwere Jahre hinter mir, meine letzten zwei Jahre waren nicht ohne, und deswegen glaube ich, habe ich auch verdient, hier zu sein und einfach glücklich zu werden." Das Ziel der Show scheint sie dabei zu beflügeln: Männer buhlen um sie, während sie herausfinden muss, welche von ihnen wirklich Single sind. Elena hofft, am Ende einen Partner zu finden, der ihre Zukunft bereichert und sie glücklich macht.

Schon zuvor hatte sich die Beauty deutlich zu der Show geäußert. In einer Fragerunde auf Instagram sprach Elena offen über das Konzept von "Make Love, Fake Love". "Das Format an sich ist spannend – aber Männer, die vergeben sind und so tun, als wären sie Single? Für mich ist das ein No-Go. Ich könnte meine Beziehung niemals für ein bisschen Geld oder Aufmerksamkeit aufs Spiel setzen", stellte sie klar. Die Ehrlichkeit der Teilnehmer liegt der Influencerin besonders am Herzen. Elena gab damals zu, dass sie selbst zunächst Zweifel hatte, ob sie überhaupt bei einem solchen Format mitmachen solle. "Und ja, ich habe mich selbst immer wieder gefragt, warum ich sowas überhaupt mache – aber genau diese Reflexion gehört für mich dazu", erklärte sie ihren Followern.

Instagram / elena_miras Elena Miras, Reality-TV-Star

RTL / Jörn Strojny "Make Love, Fake Love"-David

RTL / Dustin Leonhard Grieß Elena Miras, "Make Love, Fake Love"-Star