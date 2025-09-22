Nach schweren Verlusten: Malin Andersson wird jetzt Hebamme

Malin Andersson (32) hat auf Instagram bekanntgegeben, dass sie eine neue berufliche Richtung einschlägt und eine Ausbildung zur Hebamme beginnt. Nach den prägenden Erfahrungen mit ihrem ersten Kind Consy, das 2019 tragisch mit nur vier Wochen verstarb, und der Geburt ihrer Tochter Xaya im Jahr 2022 möchte der Realitystar Frauen in einer entscheidenden Phase ihres Lebens begleiten. "Ich fühle mich berufen, Frauen an einer der heiligsten Schwellen des Lebens beizustehen", schreibt Malin in ihrer Story. Nach einer schweren Zeit und dem Wunsch nach persönlicher Veränderung zog sie kürzlich mit ihrer Tochter nach Barcelona, um einen Neustart zu wagen.

Zusätzlich zu diesem Karriereschritt wagt die Influencerin einen kompletten Neustart und zieht von Großbritannien nach Spanien. Sie erklärte, dass sie sich in ihrer bisherigen Heimat, wo sie den Großteil ihres Lebens verbracht hat, nicht mehr zu Hause fühle: "Ich habe hier keine Familie mehr, es ist nur noch meine Tochter und ich." Bevor sie nach Barcelona umsiedelt, genoss Malin noch eine Woche auf Madeira bei ihrer besten Freundin. Mit der Entscheidung, England hinter sich zu lassen, möchte sie sich auf Abenteuer, Freude und Heilung konzentrieren. Sie wirbt dabei auch für Zusammenarbeit mit Marken und Projekten, die ihren neuen Weg unterstützen.

Malin wurde 2016 durch ihre Teilnahme an der UK-Version von Love Island bekannt, doch ihr Leben war oft von Schicksalsschlägen geprägt. Nach dem Tod ihrer Mutter 2017 und der Trennung von ihrem letzten Partner kurz nach der Geburt ihrer Tochter hat die junge Mutter immer wieder schwierige Zeiten gemeistert. Nun scheint sie neuen Mut gefunden zu haben. In ihrer neuen Wahlheimat Barcelona will sie nicht nur persönliche Heilung finden, sondern auch mit ihrer Ausbildung zur Hebamme einen Unterschied im Leben anderer Frauen machen. "Es ist ein großer Übergang, aber ich weiß, dass ich nicht allein gehen werde", schreibt Malin zuversichtlich.

Anzeige Anzeige

Imago Malin Andersson im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Malin Andersson im Jahr 2017

Anzeige Anzeige

Instagram / missmalinsara Malin Andersson und ihre Tochter Xaya