Millie Bobby Brown freut sich auf Weihnachten mit Tochter

Millie Bobby Brown (21) plant ihr erstes Weihnachtsfest als kleine Familie – und kann es kaum erwarten. Die Schauspielerin verbringt die Feiertage mit ihrem Ehemann Jake Bongiovi (23) und ihrer Tochter, die das Paar im Sommer adoptiert hatte. Ein Insider schwärmt gegenüber dem People Magazine, wie sehr sie in ihrer neuen Rolle aufgehe. Trotz voller Termine und Promo für Stranger Things richtet sie ihren Alltag auf die Kleine aus und sammelt jede Minute Familienzeit, wo es nur geht. "Millie ist ehrlich gesagt so glücklich wie nie. Mutter zu werden, hat alles für sie verändert", so die Quelle. Und weiter: "Sie ist jede Sekunde, die sie kann, bei ihrem kleinen Mädchen. Sie freut sich sehr auf die Feiertage."

Besonders rührend: Ihre engsten Freundinnen und Freunde stehen fest an Millies Seite – und sind dem Nachwuchs schon jetzt verfallen. Bei der roten Teppichpremiere der finalen "Stranger Things"-Staffel im November verriet Millie bei Entertainment Tonight, wer die Patenschaft für ihre Kleine übernommen hat: "Sadie ist sehr, sehr fürsorglich, aber Noah ist ihr Patenonkel", sagte Millie über ihre Co-Stars Sadie Sink und Noah Schnapp. "Alle werden um sie herum zu den weichsten Versionen ihrer selbst, und ihre Baby-Stimme kommt heraus", so Millie begeistert. Auch Noah kam aus dem Schwärmen nicht heraus. "Es ist ehrlich gesagt die größte Freude", sagte er über Millies neuen Lebensabschnitt. "Es ist verrückt zu sehen, wie sie sich von einem neugierigen, unschuldigen, lustigen jungen Mädchen zu einer Ehefrau und Mutter entwickelt hat. Ich bin so stolz auf sie", sagte Noah. Aus Kolleginnen und Kollegen wurden Vertraute, die nun bei Windeln, Fläschchen und ersten Kuschelstunden mitfiebern.

Die gute Nachricht über den Nachwuchs teilten Millie und Jake im August direkt selbst und setzten gleich den Ton für die kommenden Wochen: Ruhe, Liebe, Privatsphäre. Auf Instagram schrieb Millie: "Wir sind überglücklich, dieses wunderschöne nächste Kapitel der Elternschaft in Frieden und Privatsphäre zu beginnen." Für das junge Ehepaar ist ihre Tochter wohl erst der Anfang einer großen Familienplanung. Der Insider verrät bei People: "Millie hat über eine große Familie gesprochen, also sind mehr Kinder definitiv möglich." Adoption war für Millie schon lange ein Herzensthema – bereits in früheren Interviews hatte sie betont, dass sie sich so etwas vorstellen könne, sogar in jungen Jahren. Ihre eigenen Eltern waren ebenfalls sehr jung, als sie Familienzuwachs bekamen: Ihre Mutter war 21 und ihr Vater 19 Jahre alt. Millie, Jake und ihre Tochter wurden kürzlich bei winterlichen Spaziergängen in New York beim Weihnachtsshopping gesichtet – ein Zeichen dafür, dass sie ihre erste Weihnachtszeit als Eltern in vollen Zügen genießen. Während Millie ihre Karriere weiter vorantreibt und sich auf neue Projekte nach dem Ende von "Stranger Things" vorbereitet, steht für sie fest: Die Familie hat oberste Priorität. Und vielleicht sind sie an Weihnachten 2026 ja schon zu viert.

Getty Images Millie Bobby Brown bei der Weltpremiere von „Stranger Things“ in Los Angeles 2025

Getty Images Noah Schnapp und Millie Bobby Brown bei der Premiere von "Stranger Things 5" in London

Getty Images Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi, Februar 2025