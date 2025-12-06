Silva Gonzalez und Stefanie: Neues TV-Abenteuer in Planung?

Silva Gonzalez (46) und Stefanie Schanzleh (37) zeigen sich nach ihrer Teilnahme an der Show "Sommerhaus der Stars" weiterhin begeistert von Reality-Formaten. Im Gespräch mit Promiflash verrieten die Musiker, dass sie sich durchaus vorstellen können, auch zukünftig gemeinsam vor den Kameras zu stehen. "Die Couple Challenge könnte ich mir auf jeden Fall richtig gut vorstellen", erklärte Stefanie selbstbewusst. Silva pflichtete ihr bei: "Etwas zusammen zu machen, das wäre geil." Für die beiden sei klar, dass sie solche Projekte nur zusammen oder auch in Einzelshows dann annehmen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen.

Dabei betonten die beiden Reality-TV-Sternchen, dass derartige Projekte immer gut durchdacht sein müssen. "Reality nimmt auch viel Zeit und viel, was wir an Energie reingeben. Und wir wollen auch immer 100 Prozent geben", führte Stefanie aus. Auch Silva ist der Meinung, nur ausgewählte Formate zu machen: "Wir wollen nicht jedes Format machen. Das muss auch passen", betonte er. Sollte sich jedoch eine passende Gelegenheit bieten, wären sie unverändert hochmotiviert, sich erneut ins TV-Abenteuer zu stürzen. Vor allem die Möglichkeit, weitere Erfahrungen als Team zu sammeln, macht den beiden sichtlich Spaß.

Silva und Stefanie sind seit Jahren sowohl beruflich als auch privat ein eingeschworenes Team. Kennengelernt hatten sie sich im Rahmen der gemeinsamen Bandprojekte und traten später auch als Paar in Reality-Formaten auf. Besonders im "Sommerhaus der Stars" stellten sie diesen Zusammenhalt eindrucksvoll unter Beweis und zeigten, dass sie gemeinsam Höhen und Tiefen meistern können. Ihre humorvolle und energiegeladene Art macht sie zu beliebten Kandidaten, die neben den Herausforderungen der TV-Welt auch immer Zeit finden, einander zu unterstützen. Fans dürfte es freuen, dass das Duo weiterhin Lust auf neue Projekte hat.

Instagram / silvagonzalez_official Stefanie Schanzleh und Silva Gonzalez

RTL Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh bei "Prominent getrennt"

