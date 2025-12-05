Silva Gonzalez und Stefanie freuen sich über TikTok-Hype

Reality-Sternchen Kate Merlan (38) lud zu einer glamourösen Weihnachtsfeier ein, bei der Silva Gonzalez (46) und Stefanie Schanzleh (37) für Stimmung sorgten. Das musikalische Duo performte unter anderem ihren bekannten Hit "Shake Your Balla" und brachte die Gäste mit ihrer Darbietung in Feierlaune. Besonders erfreulich für die beiden Musiker ist dabei die aktuelle Entwicklung ihres Songs: Durch ihre Teilnahme an der TV-Show "Das Sommerhaus der Stars" erlebt der Titel auf TikTok einen enormen Aufschwung. "Wir können es selber nicht glauben", sagte Stefanie gegenüber Promiflash. "Wir machen TikTok auf und sind so überrascht!"

Der Song, der ursprünglich vor über 20 Jahren veröffentlicht wurde, gewann durch eine neue Aufnahme zusätzlich an Frische. Stefanie erklärte, dass sie den Titel seit einem Jahrzehnt mit den Hot Banditoz singt und ihre Stimme nun in der Neuaufnahme zu hören ist. Silva zeigte sich ebenso begeistert davon, dass der Song nach all den Jahren plötzlich eine Wiederbelebung erfährt: "Dass er jetzt noch mal so einen frischen Wind kriegt durch die Sendung, ist schon krass", äußerte er. Die Überraschung über den plötzlichen Hype sei groß, und entsprechend freuten sich die beiden, den Hit auch auf der Weihnachtsfeier inmitten der Gäste präsentieren zu können.

Stefanie und Silva nutzen ihre Aufmerksamkeit aus Reality-TV-Formaten offenbar geschickt, um ihre musikalische Karriere voranzutreiben. Bereits Anfang des Jahres hatten sie mit ihrer Band Hot Banditoz ein neues Lied veröffentlicht, das als frecher Kommentar zur Reality-Welt aufgefasst werden konnte. Außerhalb des Rampenlichts verbindet die beiden ein starkes Band – sie sind nicht nur musikalische Partner, sondern auch privat ein Paar. Diese Mischung aus beruflichem und persönlichem Engagement scheint für beide eine gut funktionierende Kombination zu sein.

Imago Stefanie Schanzleh und Silva Gonzalez, April 2024

RTL Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2025

Instagram / silvagonzalez_official Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh