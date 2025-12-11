Steffen Hallaschka: So tickt der TV-Moderator im Privatleben

Steffen Hallaschka (54) moderierte erneut die Jahresrückblick-Show "Menschen, Bilder, Emotionen" bei RTL. Der Moderator, der die Traditionsshow einst von Günther Jauch (69) übernahm, meldete sich aus Köln und blickte mit prominenten Gästen und bewegenden Geschichten auf das Jahr 2025 zurück. Dabei nutzte Steffen klare Worte, starke Bilder und emotionale Begegnungen, die unter die Haut gehen. Beruflich setzt Steffen in seinen Sendungen somit auf eine gelungene Mischung aus einfühlsamer Nähe und professioneller Distanz zu seinen Gästen. Aber was ist über das Privatleben des "Stern TV"-Gesichts bekannt?

Steffen wurde in Kassel geboren. Zu seiner Heimatstadt hat der Moderator ein gespaltenes Verhältnis. In Barbara Schönebergers (51) Podcast "Frühstück mit Barbara" sagte er: "Es ist eine tolle Stadt – aber es ist halt keine hübsche Stadt." Er erzählte davon, wie er diesen Satz einst in Kassel äußerte. Es "ging ein Raunen durchs Publikum – das darfst du nicht sagen!", führte der Moderator im Podcast weiter aus. Diese Anekdote steht sinnbildlich für Steffens Charakter. Der Moderator ist für seine direkten und ehrlichen Worte bekannt. Er sagt, was er denkt, bleibt dabei jedoch stets charmant. Auch in Kassel konnte ihm wohl niemand wirklich böse sein. Zumal er, wie er im Podcast abschließend erzählte, direkt einlenkte: "Es gibt aber, liebe Kasseler, tolle Ecken in der Stadt!" Inzwischen lebt Steffen in Hamburg. Mit seiner Frau Anne-Katrin Hallaschka, die er bei radioeins kennenlernte und mit der er seit 16 Jahren verheiratet ist, teilt er nicht nur den Alltag, sondern auch die Kreativität. Das Ehepaar arbeitet gemeinsam an Herzensprojekten, wie der Doku-Serie "Sterben für Anfänger". Während Anne-Katrin dabei als Autorin und Regisseurin wirkt, steht Steffen vor der Kamera.

Wenn der Moderator abschalten möchte, zieht es ihn ins Stadion. Er besucht oft Spiele des FC St. Pauli. Sein Herz schlägt zudem für soziales Engagement: Seit Jahren unterstützt er "Kicken mit Herz", ist Schirmherr der Obdachlosen-Tagesstätte MAhL ZEIT und Lesebotschafter der Stiftung Lesen. Für seine Zukunft im Fernsehen hat Steffen nur einen Wunsch: "Loslassen können, ist mein großes Ziel." Er fühle sich derzeit einfach glücklich darüber, seine Traumsendung "Stern TV" moderieren zu dürfen, sagte er laut Bunte. Hierin zeigt sich, wie bodenständig der Wahl-Hamburger ist. Diese Bodenständigkeit, die er privat und beruflich zeigt, kommt bei den Fans an – und dürfte maßgeblich zum Erfolg des TV-Moderators beitragen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Steffen Hallaschka, Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Anne-Katrin Hallaschka und Steffen Hallaschka im September 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Steffen Hallaschka, "Stern TV"-Moderator