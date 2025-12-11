Harriet Herbig-Matten begeistert mit neuer Kurzhaarfrisur

Schon lange begeistert Harriet Herbig-Matten (22) ihre Fans mit ihrem markanten Stil und ihren dunklen, langen Haaren. Doch diese Signatur scheint die Schauspielerin jetzt hinter sich gelassen zu haben: In einem neuen Instagram-Beitrag präsentiert die Maxton Hall-Darstellerin ihren radikal neuen Look – einen modernen Bob, der ihr Haar nur noch bis knapp unter die Ohren fallen lässt. In den geposteten Bildern sowie einem kurzen Video, das offenbar direkt nach dem Frisieren entstand, zeigt Harriet ihre Veränderung stolz.

Die Reaktionen ihrer Community lassen nicht lange auf sich warten und könnten positiver kaum ausfallen. US-TikTokerin Olivia Ponton (23) etwa schwärmt schlicht: "Hübscheste." Auch der Autor Samuel Benke zögert nicht, seinem Eindruck Ausdruck zu verleihen: "Der Bob, die Looks, der Vibe", kommentiert er und fügt eine Flamme hinzu. Ein weiterer User fasst die allgemeine Begeisterung zusammen: "Oh mein Gott, neuer Look. So wunderschön." Die zahlreichen lobenden Kommentare unter ihrem Beitrag machen deutlich, dass der coole Bob Harriet hervorragend steht und bei ihren Fans mehr als gut ankommt.

Erst vor Kurzem hatte Harriet im Podcast-Format "Deutschland3000" offen über die Herausforderungen am "Maxton Hall"-Set gesprochen. Im Gespräch gab die Schauspielerin zu, dass die Dreharbeiten manchmal sehr intensiv wurden – vor allem mit Damian als Co-Star. "Manchmal, sobald Cut war, sind wir beide ans andere Ende gelaufen und haben nicht miteinander geredet, und es war so eine krasse Energie. Aber das ist wahrscheinlich auch gut für das Produkt", erinnerte sich Harriet.

Instagram / harriet.herbigmatten Harriet Herbig-Matten im Dezember 2025

Getty Images Harriet Herbig-Matten, November 2024

Stephan Rabold/Amazon MGM Studios James (Damian Hardung) und Ruby (Harriet Herbig-Matten) in "Maxton Hall", Staffel zwei