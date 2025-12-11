Ups: Noah Schnapp wird häufig mit Harry Potter verwechselt

Noah Schnapp (21), bekannt aus der Netflix-Serie "Stranger Things", hat kürzlich in der "Tonight Show" mit Jimmy Fallon (51) eine amüsante Begegnung geteilt. Der Schauspieler enthüllte, dass er in den letzten Jahren mehrfach für niemand Geringeren als Harry Potter gehalten wurde. "Es ist dreimal im letzten Jahr passiert", scherzte Noah und fügte hinzu, dass Fans auf ihn zukämen, um ihm für seine Arbeit zu danken, nur um dann ihre Begeisterung für die magische Welt von Harry Potter zu teilen. "Ich musste dann sagen: 'Oh, falsches Franchise.'"

Jimmy Fallon fand diese Verwechslung nicht überraschend und merkte an, dass zwischen den beiden Figuren gewisse Parallelen bestehen. Noah stimmte lachend zu und stellte selbst Vergleiche an: Harry Potter sei als "Der Junge, der überlebte" bekannt, während sein eigener Charakter Will Byers in "Stranger Things" als "Zombie Boy" bezeichnet wird. Auch Cara Buono, die in der Serie Wills Nachbarin und Mutter Karen Wheeler spielt, äußerte gegenüber dem Magazin People ihre Sicht auf die Parallelen. Sie sieht Ähnlichkeiten zwischen ihrer Figur und Molly Weasley aus Harry Potter, insbesondere in ihrem mütterlichen Verteidigungsinstinkt.

Die Verbindung der beiden Universen wird nicht nur in Diskussionen thematisiert, sondern fand auch ihren Weg auf die Bühne. In dem Theaterstück "Stranger Things: The First Shadow", das von den Machern von "Stranger Things" in Zusammenarbeit mit Jack Thorne, dem Autor von "Harry Potter und das verwunschene Kind", inszeniert wurde, vereinen sich kreative Einflüsse beider Welten. Das Stück erlebte Anfang des Jahres eine erfolgreiche Premiere am Londoner West End und wird noch immer aufgeführt. Die Popularität der Serie bleibt ungebrochen, denn wie Noah in der Show verriet, steht mit Staffel 5 bald das Finale des Netflix-Hits bevor.

Getty Images Noah Schnapp, Schauspieler

Filmszene aus "Harry Potter und der Stein der Weisen"

Getty Images Noah Schnapp im Februar 2020 in London