Könnte Will Smith im Film "Men in Black 5" zurückkehren?

Ein fünfter Teil der kultigen Men in Black-Reihe ist offiziell in Arbeit! Nach dem enttäuschenden Flop von "Men in Black: International" aus dem Jahr 2019 setzt Sony Pictures nun alles auf eine Karte: die Rückkehr von Superstar Will Smith (57) als Agent J. Wie Deadline berichtet, wurde bereits Chris Bremner, der Drehbuchautor hinter den erfolgreichen "Bad Boys"-Filmen, verpflichtet, das Skript für den neuen Blockbuster zu verfassen. "Die Idee ist, dass Will Smith einer der ersten sein wird, der das Drehbuch erhält, in der Hoffnung, dass er die Rolle des Agent J wieder übernimmt", verraten Branchenkenner. Der Star hatte bei seiner Tour "Based on a True Story" bereits durchblicken lassen, dass er einer Rückkehr nicht grundsätzlich abgeneigt ist. Ein mögliches Comeback würde die Reihe dorthin zurückführen, wo sie ihr Publikum einst verzauberte: zu den schwarzen Anzügen, den Sonnenbrillen – und einer temporeichen Duo-Jagd auf Außerirdische.

Die "Men in Black"-Reihe war nicht nur ein Kassenschlager – sie katapultierte Will endgültig in die Liga der bestbezahlten Hollywood-Stars. Der erste Film von 1997 spielte weltweit umgerechnet 506 Millionen Euro ein und wurde zum dritthöchstgrossierenden Film des Jahres. Für Will persönlich war es der Durchbruch: Während er für den ersten Teil noch "nur" 4,3 Millionen Euro kassierte, explodierte sein Marktwert förmlich. Für "Men in Black II" (2002) erhielt er bereits 55 Millionen, und beim dritten Teil 2012 strich er unglaubliche 85 Millionen Euro ein – eine der höchsten Gagen in der Filmgeschichte! "Smiths Charisma und seine Darstellung des Agent J verleihen dem Film eine menschliche Note und machen ihn so aufregend", schwärmen Kritiker bei Screenrant noch heute. Doch seit seinem schockierenden Ohrfeigen-Eklat bei der Oscar-Verleihung 2022, als er Komiker Chris Rock (60) vor laufenden Kameras schlug, kämpft der einst so beliebte Star um sein Image. Die Folgen waren verheerend: Will wurde für zehn Jahre von den Academy Awards ausgeschlossen, und seine Karriere geriet ins Stocken.

Laut exklusiven Insider-Informationen hat der 57-Jährige aus seinen Fehlern gelernt und arbeitet hart an seinem Comeback. "Zeit kann heilen, und er wird vorsichtiger sein bei dem, was er tut", verraten nahestehende Quellen dem People Magazine. Und weiter: "Das schließt auch ein, welche Art von Projekten er übernimmt." Die Rehabilitation verlief schleppend: Sein erstes Post-Skandal-Projekt "Emancipation" floppte 2022 trotz limitierter Kinoauswertung, doch mit "Bad Boys: Ride or Die" 2024 gelang ihm endlich wieder ein respektabler Kassenerfolg. Besonders bemerkenswert: Die Unterstützung seiner Ehefrau Jada Pinkett-Smith (54), die trotz ihrer öffentlich bekannt gewordenen Ehekrise bei allen "Bad Boys"-Premieren an seiner Seite stand. Branchenexperten sehen in "Men in Black 5" nun eine große Chance für Will. Die Nostalgie-Welle und die ungebrochene Liebe der Fans zur Originalbesetzung könnten ihm dabei helfen, wieder an alte Erfolge anzuknüpfen. "Er ist ein emotionaler Typ und weiß, dass er Fehler gemacht hat. Er ist durch all das mit Hilfe gegangen. Es ist Zeit, vorwärts zu gehen", so der Insider gegenüber dem People Magazine.

Getty Images Will Smith, Schauspieler

Tommy Lee Jones und Will Smith in einer Szene bei "Men In Black 2"

IMAGO / ABACAPRESS Will Smith und Jada Pinkett-Smith, 2019