Er fliegt bei Elenas erstem "Make Love, Fake Love"-Showdown

Elena Miras (33) ist die vierte Single-Lady, die bei Make Love, Fake Love die Liebe sucht. In der Show buhlen einige Männer um ihr Herz – doch nicht alle sind Single. Elenas Aufgabe: Sie muss die Vergebenen rauskicken und sich am Ende einen Single-Mann schnappen, um eine Chance auf das Preisgeld zu haben. Auf dem Weg zum Finale kommt es nun zum ersten Showdown. Elena macht es kurz und schmerzlos und wählt Marvin aus der Show, weil sie das Gefühl hat, dass der 27-Jährige in einer Beziehung ist.

Dass ihre Wahl ausgerechnet auf Marvin fällt, dürfte einige überraschen. Vor dem spontanen Showdown wurde nämlich ein Spiel gespielt: Die Männer sollten Fragen mit "Ja" oder "Nein" beantworten, um zu schauen, wer am besten mit der Meinung von Elena übereinstimmt. Marvin hatte bis auf eine Antwort alles richtig – dennoch muss er nun aus der Villa ausziehen. Ob Elena zumindest den richtigen Riecher hatte und Marvin tatsächlich vergeben ist, erfahren die Zuschauer aber erst in der nächsten Folge.

Ob Elena erfolgreicher sein wird als ihre Vorgängerinnen, bleibt abzuwarten. Yeliz Koc (32) ging in Staffel eins beinahe dem vergebenen Max Bornmann (29) auf den Leim, im letzten Moment entschied sie sich jedoch für Single-Mann Jannik Kontalis (29). In Staffel zwei verschenkte Antonia Hemmer (25) ihr Herz an Xander Stephinger, der seine Freundin Lisa Postel im Finale tatsächlich für sie abservierte. Ihr Liebesglück war dennoch nicht von Dauer. Karina Wagner (29) wählte in Staffel drei mit Kevin und Maurice Spada gleich zwei liierte Männer bis ins Finale – und war sichtlich mitgenommen, als Maurice und seine damalige Freundin Smilla Eckerle ihr das Preisgeld vor der Nase wegschnappten.

RTL / Dustin Leonhard Grieß Elena Miras, "Make Love, Fake Love"-Star

RTL / Jörn Strojny "Make Love, Fake Love"-Kandidat Marvin

RTL "Make Love, Fake Love"-Lady Elena Miras, 2025