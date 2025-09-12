Miese Quote: Hallaschkas Quizshow "7 Richtige" floppt

Eine neue Quizshow sollte frischen Wind in die Sommerpause von RTL bringen: Steffen Hallaschka (53) moderiert seit Kurzem "7 Richtige – Das Quiz der Besserwisser". Doch was als spannender Neustart für das Abendprogramm geplant war, entwickelt sich zunehmend zum Flop. Nachdem die Premiere bereits enttäuschende Quoten einfuhr, sahen die Quoten der zweiten Folge laut DWDL noch trostloser aus: Nur 1,15 Millionen Zuschauer schalteten ein – ein klarer Rückgang um mehr als 100.000 Zuschauer.

Besonders bitter für den Sender ist, dass das Zuschauerinteresse in allen Zielgruppen gleichmäßig sank. Ob bei den 14- bis 49-Jährigen oder bei den bis 59-Jährigen – der Marktanteil stagnierte bei knapp 5,5 Prozent, was das Format aktuell zu einem der schwächsten Programme im Abendprogramm von RTL macht. Im Vergleich dazu erzielte der Hauptkonkurrent ProSieben mit Formaten wie "Deutschlands dümmster Promi" steigende Quoten und erreichte in der werberelevanten Zielgruppe einen deutlich stärkeren Marktanteil von 7,5 Prozent.

Steffen, bekannt für seine langjährige Moderation bei Stern TV, hatte sich im Vorfeld begeistert gezeigt über seine neue Rolle in der Quizshow. Als großer Quiz-Fan wollte er der Show eine persönliche Note verleihen. Doch der TV-Liebling scheint die Abwärtsspirale von "7 Richtige" allein nicht stoppen zu können. Für RTL bleibt die Hoffnung, dass Günther Jauch (69) mit Wer wird Millionär? bald wieder für Zuschauerzahlen sorgt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Steffen Hallaschka, "Stern TV"-Moderator

Anzeige Anzeige

RTL / Guido Engels Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

Anzeige Anzeige

Getty Images Steffen Hallaschka, Dezember 2023