"Playgirl"-Cover: Sam Asghari begeistert Fans mit sexy Fotos

Sam Asghari (31) sorgt mit seinem neuesten Projekt für Aufsehen: Er begeistert seine Fans mit einer besonders freizügigen Fotoserie für das Magazin Playgirl. Der frühere Fitnesscoach posiert auf dem Cover und in mehreren Bildern der Dezember-Ausgabe. Ein Handtuch verdeckt gerade noch das Nötigste, während sein durchtrainierter Oberkörper und seine markanten Bauchmuskeln im Mittelpunkt stehen. In einer weiteren Aufnahme, die auf Instagram geteilt wurde, trägt er unverschlossene Lederhosen und schaut selbstbewusst in die Kamera, während andere Bilder ihn auf verschiedenen Stühlen oder in einer Badewanne zeigen.

Sam erlangte weltweite Bekanntheit durch seine Ehe mit Pop-Ikone Britney Spears (44). Trotz der eher turbulenten Beziehung spricht er in einem begleitenden Interview sehr warmherzig über seine Ex-Frau und findet positive Worte für die gemeinsame Zeit. Er zitiert ein iranisches Sprichwort, das besagt, man solle niemals schlecht über jene sprechen, mit denen man gegessen hat, und betont: "Das Beste, was du tun kannst, ist, die Vergangenheit zu feiern, die Vergangenheit zu schätzen und nicht daran festzuhalten, dass es vorbei ist. Sei glücklich, dass es überhaupt passiert ist."

Kennengelernt hatten sich Sam und Britney vor Jahren, 2022 heirateten sie, 2023 reichte er die Scheidung ein. Die Erfahrung an der Seite der Sängerin, so erzählt es der 31-Jährige, habe ihm die Augen geöffnet und ihm gezeigt, dass Ruhm und Geld nicht das Wichtigste sind. "Ich werde der Sam sein, der ich war, als ich nach Amerika gezogen bin", erklärt er in Playgirl. Parallel arbeitet er an einem Filmprojekt über Künstler im Exil, die in ihren Heimatländern nicht frei sprechen dürfen – ein Thema, das ihm persönlich nah ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sam Asghari, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im April 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Sam Asghari, Oktober 2025