George Clooney verrät: Das nervt seine Tochter (8) an ihm

George Clooney (64) hat im Podcast "New Heights" für ein ehrliches Papa-Update gesorgt – und gleich verraten, womit er seiner Tochter so richtig auf den Zeiger geht. Zu Gast bei den Brüdern Travis Kelce (36) und Jason Kelce (38), erzählte der Hollywoodstar, dass seine achtjährige Ella ihm nicht den Zuspruch gibt, den der Papa erhofft, wenn er daheim einen Spruch bringt. "Ich sage zum Beispiel: 'Hey, weißt du, dein Vater ist ein großer Star', und sie rollt nur mit den Augen", so George. Der Schauspieler gab auch zu, dass er "etwas streng" in der Erziehung sei, betonte aber stolz: "Meine Kinder sind ziemlich gut erzogen, sie benehmen sich wirklich gut." Doch wie jeder Vater macht auch George seine Fehler: Als er kürzlich im Auto einen anderen Fahrer als "verdammtes Arschloch" beschimpfte, hörte er fünf Minuten später genau diese Worte aus dem Mund seines Sohnes Alexander. "Meine Frau wird es hören und dann bin ich tot", scherzte George.

Neben dem augenzwinkernden Familien-Einblick plauderte George auch über seine Ehe mit Amal Clooney (47) – und darüber, warum es bei ihnen seit zehn Jahren keinen Streit gab. "Keiner von uns wird die Auseinandersetzung gewinnen, also warum überhaupt anfangen?", erklärte der 64-Jährige bei "New Heights". Dann schwärmte er: "Ich habe diese unglaubliche Frau getroffen … sie ist schön und klug und steht für all die wichtigen Dinge, an die ich glaube." Travis konterte lachend: "Ich schreibe die ganze Zeit mit, Großer. Du ahnst es nicht." Er verriet zudem, dass er in seiner Beziehung mit Taylor Swift (35) bislang ebenfalls "noch nie" gestritten habe, allerdings sind die beiden noch bei weitem nicht so lange ein Paar wie George und Amal. Der "Oceans Eleven"-Star und die Menschenrechtsanwältin heirateten 2014 in Venedig, 2017 kamen die Zwillinge Ella und Alexander zur Welt. Schon zuvor hatte George im Esquire Magazine erklärt, warum die Familie Los Angeles den Rücken kehrte: "Ich war besorgt, unsere Kinder in L.A. großzuziehen, in der Kultur Hollywoods. Ich hatte das Gefühl, sie würden nie eine faire Chance im Leben bekommen", sagte er. Heute lebt die Familie unter anderem auf einem ruhigen Anwesen in Frankreich, fern von Paparazzi und Promirummel.

Trotz ihrer Weltkarrieren haben George und Amal ein ausgeklügeltes System entwickelt, um ihren Zwillingen die bestmögliche Erziehung zu bieten. Das Geheimnis liegt in perfekter Koordination und gegenseitigem Respekt, wie Insider berichten. "Wenn es um die Erziehung ihrer Zwillinge geht, legen George und Amal großen Wert auf Gleichberechtigung", verriet eine Quelle gegenüber US Weekly. "Man versucht es so zu organisieren, dass wir uns abwechseln, wer zu Hause ist", sagte George gegenüber E! News. Und er ergänzte offen: "Man kann es nie ganz richtig machen. Niemand schafft das. Also gibt man einfach sein Bestes." Die Kinder gehen inzwischen zur Schule, Reisen zu Dreharbeiten sind seltener geworden. Daheim ist George einfach Papa, der Witze reißt – und von Ella notfalls mit einem Augenrollen freundlich geerdet wird. Freunde wie Brad Pitt (61) sind zwar nicht weit, die Clooneys halten ihr Familienleben dennoch bewusst ruhig, zwischen Italien, England und dem geliebten Rückzugsort in Frankreich.

Getty Images George Clooney in Venedig, August 2025

Imago Amal Clooney und George Clooney bei HISTORYTalks 2022 in der DAR Constitution Hall, Washington, DC, September 2022

Getty Images Brad Pitt und George Clooney, September 2024