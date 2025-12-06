Kaley Cuoco will mit Verlobtem Tom Pelphrey vor die Kamera

Kaley Cuoco (40) und Tom Pelphrey (43) wollen offenbar nicht nur privat, sondern auch beruflich gemeinsame Sache machen. Wie Kaley bei einer Oh Norman!-Adoptionsveranstaltung in Los Angeles gegenüber dem Magazin People erklärte, sind die beiden "tatsächlich aktiv auf der Suche" nach einem passenden Projekt. "Es muss das Richtige sein", betonte die The Big Bang Theory-Darstellerin. "Es gibt niemanden, mit dem ich lieber arbeiten würde als mit Tom", ergänzte sie.

Auch Tom hatte bereits im September gegenüber dem Magazin People durchblicken lassen, dass ein Duo-Projekt nur dann zustande kommt, wenn alles stimmig ist. Er beschrieb zudem, wie unterschiedlich ihre beruflichen Welten oft wahrgenommen werden. Kaley bewege sich häufiger im Komödienspektrum, er selbst eher nicht. Mit einem Augenzwinkern sagte er: "Die Leute lassen mich nicht einmal in die Nähe einer Komödie." Kaley reagierte darauf im People-Gespräch mit einem Vorschlag: "Er befürchtet, ich wolle eine Komödie drehen. Ich sagte: 'Können wir etwas dazwischen finden? Wie wäre es mit einer schwarzen Komödie?'" Laut Kaley war Toms Antwort: "Okay, ja, das würde funktionieren." Dazu stellte sie klar, dass er sehr wohl Humor habe: "Er ist so lustig und merkt es nicht", sagte sie.

Die Verlobung der beiden fand im August 2024 statt, über ein Jahr nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Matilda. In Interviews zeigt sich Tom regelmäßig überglücklich über seine Beziehung mit der Schauspielerin: "Ich lebe meinen Traum. Und dessen bin ich mir sehr bewusst", erzählte er. Kaley und Tom harmonieren im Privaten offenbar hervorragend. Diese Synergie auch auf die Leinwand zu bringen, dürfte für ihre Fans ein echtes Highlight werden.

Getty Images Kaley Cuoco und Tom Pelphre

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und Tom Pelphrey mit ihrer Tochter Matilda an Halloween

Instagram / tommypelphrey Kaley Cuoco und Tom Pelphrey