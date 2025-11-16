Kaley Cuoco nennt ihr Zuhause einen "Wanderzirkus"

Kaley Cuoco (39) genießt aktuell ihr Leben auf der Familienranch in Kalifornien, wo sie ihr Zuhause mit Partner Tom Pelphrey (43), ihrer zweijährigen Tochter Matilda und einer Vielzahl von Tieren teilt. Die Ranch beherbergt Hunde, Pferde, Kühe, Ziegen und weitere vierbeinige Freunde, die die Schauspielerin liebevoll als "Wanderzirkus" bezeichnet. Trotz des täglichen Chaos verriet sie jetzt gegenüber US Magazine, dass sie sich ihr Leben gar nicht anders vorstellen könne. Die Tierliebhaberin war kürzlich in Beverly Hills unterwegs, wo sie mit ihrem Label "Oh Norman!" zahlreiche Tierheimhunde für die offene Adoption vorbereitete.

Kaley und ihr Team packten selbst mit an: Krallen schneiden, Fell trimmen und Vorher-nachher-Fotos machen, um die Vermittlungschancen der Hunde zu erhöhen. "Wir haben eine Umfrage in Auftrag gegeben, aus der hervorgeht, dass neun von zehn Menschen lieber einen Hund adoptieren, der sauber ist und gut riecht", erklärte sie US Weekly. Deshalb bekamen die Vierbeiner ein kleines Glow-up, um ihre Chancen auf ein neues Zuhause zu steigern. Mit ihrer Marke "Oh Norman!", die sie 2023 zu Ehren ihres verstorbenen Rettungshundes gründete, möchte Kaley Hunden ein besseres Leben ermöglichen. Ihre Produkte, von Supplements bis Spielzeug, seien "tierärztlich geprüft" und natürlich. Kaley merkt lachend an: "Das Zeug ist verdammt süß."

Auch ihre Tochter Matilda profitiert sichtlich von der tierreichen Umgebung. Kaley schwärmt davon, wie sehr das Aufwachsen mit Tieren die Entwicklung ihrer Tochter prägt. Die Kleine zeige bereits ein großes Maß an Empathie und Fürsorglichkeit für die Tiere. Kaley und Tom legen zudem großen Wert darauf, ihr den sanften und respektvollen Umgang beizubringen: "Sie hat in ihren nur zweieinhalb Jahren schon so viel gelernt, das ist etwas ganz Besonderes. Ich kann nur empfehlen, Kinder mit Tieren großzuziehen. Ich halte das für sehr wichtig", betont der The Big Bang Theory-Star. Für Kaley gibt es offenbar nichts Schöneres als ihr bodenständiges Leben mitten zwischen Tieren auf der Ranch.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kaley Cuoco, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / tommypelphrey Kaley Cuoco mit ihrer Tochter Matilda, Tom Pelphrey und ihren Hunden

Anzeige Anzeige

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco, Tom Phelphrey und ihre Tochter Matilda im Januar 2025