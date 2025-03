Courtney Stodden hatte wegen Cybermobbing Suizidgedanken

Courtney Stodden (30), bekannt aus verschiedenen amerikanischen Reality-TV-Formaten, hat in einem bewegenden Interview gestanden: Aufgrund von Cybermobbing hat sie als Teenager ernsthaft darüber nachgedacht, sich das Leben zu nehmen. Besonders nach ihrer weltweit kontrovers diskutierten Hochzeit im Jahr 2011, bei der sie mit nur 16 Jahren den damals 51-jährigen Schauspieler Doug Hutchison (64) heiratete, wurde sie zur Zielscheibe von Hasskommentaren. "Ich hatte bereits einen Abschiedsbrief geschrieben", verriet Courtney in der ABC-Dokumentation "IMPACT x Nightline: Confessions of a Child Bride", die ab dem 20. März auf Hulu gestreamt werden kann.

Kritik und Häme kamen damals auch von Prominenten, darunter Chrissy Teigen (39). In Tweets aus dem Jahr 2011, die zehn Jahre später wieder auftauchten, soll die Influencerin Courtney sogar den Tod gewünscht haben. "Meine Freitagsfantasie: Du. Erdnickerchen", lautete einer ihrer Kommentare. Courtney sprach darüber, wie sehr sie diese Worte trafen – gerade weil sie ausgerechnet von Chrissy kamen: "Ich weiß, dass sie sagt, dass das vom Alkohol kam oder was auch immer [...]: Das zu einem Kind zu sagen, wenn man die Königin von Twitter ist, das war zu viel." Später entschuldigte sich Chrissy öffentlich und bezeichnete ihr damaliges Verhalten als "beschämend und unerträglich". Laut Courtney waren auch andere prominente Persönlichkeiten am Mobbing beteiligt – insbesondere Frauen, deren Angriffe für sie besonders schmerzlich waren.

Heute blickt Courtney mit gemischten Gefühlen auf diese schwierige Zeit zurück. Sie betonte: "Ich würde die junge Version von mir am liebsten einfach festhalten und ihr sagen, wie viel sie wert ist." Die Ehe mit Doug wurde 2020 geschieden und die inzwischen 30-Jährige hat eine neue Liebe gefunden. Die Narben, die die Online-Mobbing-Attacken hinterlassen haben, sind jedoch geblieben. Neben ihrer TV-Karriere setzt sich Courtney zunehmend öffentlich für Themen wie Mental Health und den Schutz vor Cybermobbing ein.

