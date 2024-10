Heiße Bikinifotos: Courtney Stodden posiert nachts am Strand

TV-Persönlichkeit Courtney Stodden (30) postete vergangenen Mittwoch mehrere heiße Bikinifotos am Strand von Malibu: Mit Mondlicht im Hintergrund zeigt das Model sich in einem knappen hautfarbenen Triangel-Bikinioberteil mit passendem Bikini-Höschen dazu. Courtney trägt die Haare in einem offenen Look und dazu eine große Sonnenbrille auf der Nase. Unter dem Instagram-Post schrieb sie: "Mein Lieblingsort." Die Fans sind von den Schnappschüssen begeistert: "Einer deiner besten Shootings jemals!"

Die 30-Jährige ist gerade in einer Selbstfindungsphase, wie sie selbst gegenüber Daily Mail verriet. Im Interview erzählte sie, dass sie wieder wie sie selbst aussehen möchte und das "kleine Mädchen" in ihr stolz machen will: "Ich spreche für niemanden außer für mich selbst. Wir sind alle auf unserer eigenen Reise, aber man kann sich in der Vorstellung verlieren, jemand anderes zu werden. Ich kehre zu ihr zurück... zu mir... zu diesem Mädchen." Sie verriet auch, was sie äußerlich an ihr rückgängig gemacht hat: "Ich habe mich dazu entschieden, meine Lippenfüller aufzulösen, denn es war an der Zeit."

Die Sängerin ist vor allem bekannt durch ihre Ehe mit Ex-Mann Doug Hutchison (64), den sie heiratete, als sie 16 und er 51 Jahre alt war. Aktuell findet Courtney ihr Glück bei Filmproduzent Jared Safier. Im Juni stellte der Emmy-Gewinner ihr die Frage in einem noblen Restaurant. Nach der traurigen Nachricht einer Fehlgeburt ist Courtney jetzt bereit für einen Neustart: Sie sei laut dem Interview "glücklicher denn je" und "fokussiere sich auf die Ehe und ihre Karriere."

Instagram / courtneystodden Courtney Stodden mit ihrem Verlobten, 2024

Instagram / courtneystodden Courtney Stodden, TV-Persönlichkeit

