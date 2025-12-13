Darum ließ sich Courtney Stodden die Nase operieren

Courtney Stodden (31), bekannt aus Reality-TV-Produktionen, wurde kürzlich in Beverly Hills gesichtet, als sie ihren Schönheitschirurgen Dr. Gary Motykie aufsuchte. Der Besuch diente der Nachsorge nach einer früheren Operation an ihrer Nase, die dieses Jahr durchgeführt wurde. "Der Arzt sagte, meine Nase heilt gut", erklärte Courtney gegenüber der Daily Mail. Für den Termin entschied sich die 31-Jährige für ein figurbetontes schwarzes Outfit, hohe beige Schuhe und goldenen Schmuck. Die blonde Washingtonerin präsentierte stolz das Ergebnis der Eingriffe, die gesundheitliche wie ästhetische Aspekte berücksichtigten.

Anfang des Jahres unterzog sich die Sängerin und Schauspielerin einem medizinisch motivierten Eingriff, einer sogenannten Septoplastik, um Atemprobleme zu beheben. Gleichzeitig ließ sie eine leichte Verfeinerung der äußeren Nasenform vornehmen. "Ich fühle mich schon jetzt viel besser und bin dankbar, endlich leichter atmen zu können", berichtete sie. Dies war nicht der erste Eingriff an ihrer Nase – bereits 2016 hatte sie sich einer solchen Operation unterzogen, um einer langfristigen Nasenblockade entgegenzuwirken. Courtney betonte dabei immer, dass ihre Eingriffe vor allem gesundheitliche Gründe hätten, aber auch milde kosmetische Anpassungen beinhalteten.

Courtney, die früher durch ihre Ehe mit dem Schauspieler Doug Hutchison (65) Schlagzeilen machte, thematisiert ihren Umgang mit Schönheitsoperationen offen. Bereits im Alter von 18 Jahren ließ sie sich ihre Brüste vergrößern, was sie selbst als Teil des Drucks beschreibt, unter dem sie durch die Öffentlichkeit stand. Heute sieht sie diese Entscheidung mit einem neuen Blick und anderen Prioritäten. Neben den körperlichen Wandlungen beschäftigt sich die Künstlerin intensiv mit persönlichem Wachstum und betont den Wert von körperlicher und mentaler Gesundheit – eine Haltung, die auch in ihrer jüngst begonnenen Reise zu einem nüchternen Lebensstil zum Ausdruck kommt.

Getty Images Courtney Stodden im Juli 2025 in Santa Monica

Getty Images Courtney Stodden bei Lifetimes Sommer-Soirée im Santa Monica Proper Hotel

Getty Images Courtney Stodden und Doug Hutchison, 2014