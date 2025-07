So sehr kämpft Courtney Stodden mit Alkoholabstinenz

Courtney Stodden (30) hat auf Instagram bekannt gegeben, dass sie seit drei Tagen keinen Alkohol mehr konsumiert und sich auf ihrer Reise in die Abstinenz befindet. Der Reality-TV-Star, der durch ihre Ehe mit Doug Hutchison (65) im Jahr 2011 öffentliche Aufmerksamkeit erregte – damals war sie 16, er 51 –, kämpft dabei mit starken Emotionen. In ihrem Video sprach Courtney offen darüber, wie sie die schwierigen ersten Schritte dieser neuen Lebensphase erlebt. Gleichzeitig berichtete sie von der belastenden Vergangenheit, in der sie nach eigenen Angaben durch Doug Hutchison an den Alkohol herangeführt wurde. "Es war eine toxische Beziehung, die nicht nur öffentlich, sondern auch privat großen Schaden angerichtet hat", erklärte sie.

In ihren emotionalen Aussagen betonte Courtney, wie sehr die Ehe mit ihrem ersten Mann und die damit verbundenen Erfahrungen sie geprägt haben. Doug Hutchison soll eine Alkoholabhängigkeit gehabt haben und sie ebenfalls dazu gedrängt haben, zu trinken – angeblich, um sie besser kontrollieren zu können. Alkohol sei für sie lange Zeit ein Mittel gewesen, um mit dem emotionalen Missbrauch fertigzuwerden, den sie in der Ehe erlebte. Inzwischen ist Courtney mit Jared Safier, einem Filmproduzenten, verheiratet und beschreibt ihre aktuelle Beziehung als einen kompletten Neustart. Dennoch bleibt der Weg zur Genesung für sie herausfordernd, besonders da sie sich auch von Freunden distanzieren muss, die mit ihrem neuen, gesunden Lebensstil nicht umgehen können.

Abseits ihrer aktuellen Kämpfe blickt Courtney auch auf ihre Vergangenheit zurück. Mit 16 Jahren wurde sie durch ihre Hochzeit mit Doug Hutchison zur öffentlichen Figur, was sie letztlich für Reality-TV bekannt machte. In einem Interview mit der Daily Mail sprach sie bereits früher über die emotionalen und psychischen Belastungen ihres Lebenswegs – und betonte dabei: "Ich lasse mir meine Stimme nie wieder nehmen." Gleichzeitig rief sie andere Missbrauchsopfer dazu auf, in ihrer Stärke nicht aufzugeben. Trotz der Schatten in ihrer Vergangenheit hat Courtney entschlossen, für sich selbst und ihre Gesundheit einzustehen, auch wenn dies bedeutet, alte Wunden aufzubrechen und sich neuen Herausforderungen zu stellen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Courtney Stodden im Juli 2025 in Santa Monica

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/p/DMOeC7SSTJy/ Courtney Stodden auf Instagram im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Courtney Stodden und Doug Hutchison, 2014