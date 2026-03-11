Courtney Stodden verteidigt Britney nach Trunkenheitsfahrt

Courtney Stodden (31) hat sich am Wochenende mit deutlichen Worten hinter Britney Spears (44) gestellt und fordert, die Popsängerin nach ihrer Festnahme wegen Trunkenheit am Steuer in Ruhe zu lassen. Das Model und der Realitystar machte während der "TMZ After Dark"-Tour am Samstag klar, dass sie es ernst meint. "Ich werde hinter euch her sein", warnte sie gegenüber TMZ all jene, die mit ihrer Verurteilung von Britney beschäftigt sind. Für Courtney ist die "Toxic"-Interpretin ein nationaler Schatz, und sie findet, dass die Menschen ihre Zeit besser damit verbringen sollten, sich auf ihre eigene mentale Gesundheit zu konzentrieren, anstatt andere zu richten.

Die 30-Jährige führte am Samstagabend als Gastgeberin durch die Tour und brachte dabei klassisches Hollywood-Flair auf den Bus. Courtney erklärte, dass TMZ ein großer Teil ihrer eigenen Hollywood-Geschichte sei und ihr zu einer Zeit notwendige mediale Aufmerksamkeit verschafft habe, als sie ausgenutzt wurde. Für die Fahrt setzte sie voll auf Y2K-Stil und ließ DJ Blue durchgehend Hits aus den frühen 2000ern von Künstlern wie Fergie (50) und Britney auflegen. Später nahm sie mit allen Teilnehmern Peanut-Butter-Shots bei Jameson's auf dem Hollywood Boulevard.

Begleitet wurde Courtney von ihrem Ehemann Jared, mit dem sie seit 2014 verheiratet ist. Bei einem Stopp in der Rainbow Bar & Grill wurde das Paar gefragt, ob es jemals Kinder haben wolle. Courtney witzelte daraufhin, dass sie tatsächlich die Antibabypille "schnupfe", sodass in nächster Zeit wohl kein Babybauch zu erwarten sei. Später am Abend ritt sie im Saddle Ranch zum ersten Mal überhaupt einen mechanischen Bullen. Obwohl sie das Lokal zuvor noch nie besucht hatte, meisterte sie nicht nur die Herausforderung mit verführerischen Moves, sondern zeigte nach ihrem Sieg über das Gerät auch noch spektakuläre Überschläge.

Getty Images Courtney Stodden im Juli 2025 in Santa Monica

Instagram / britneyspears Britney Spears im November 2025

Getty Images Courtney Stodden bei der Premiere von "Eating Our Way To Extinction" in Los Angeles