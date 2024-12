Halbes Jahr nach Verlobung: Courtney Stodden ist verheiratet

Süße Neuigkeiten von Courtney Stodden (30). Ende Juni machte die Reality-TV-Bekanntheit bekannt, dass sie sich verlobt hat. Nun wurde auch bereits Hochzeit gefeiert! Wie sie gegenüber US Weekly bestätigte, gab sie ihrem Verlobten Jared Safier gestern bei einer Last-Minute-Zeremonie das Jawort. Ihre Vermählung erfolgte eher im kleineren Rahmen – lediglich 20 Gäste waren anwesend. Courtney schlüpfte für ihren großen Tag in ein Vintage-Kleid mit einem tiefen Ausschnitt und einer eher schlichten Schleppe, wie Fotos zeigen, die dem Magazin vorliegen.

Wie das Magazin außerdem berichtet, bot Courtneys Vater einen emotionalen Höhepunkt. Dieser schenkte seiner Tochter den Ring ihrer Mutter, den diese bei ihrer Heirat bekam. Courtney selbst schwärmte von der Hochzeit und machte deutlich, dass das Ganze sehr spontan gewesen sei. "Wir hatten vor zu heiraten, aber wir hatten noch kein Datum. Wir haben uns einfach angeschaut, und wir sind genauso verrückt. Wir haben uns einfach angeschaut und dachten: 'Das ist der perfekte Zeitpunkt, um es zu tun'", berichtete sie überglücklich.

Courtney und Jareds Liebesgeschichte begann im Sommer 2023. Im Juni dieses Jahres verlobten sie sich schließlich. Vor den Traualtar treten wollte das Paar danach so schnell wie möglich – am besten, ehe der ganze Weihnachtsstress beginnt. "Ich bin wirklich ein Freigeist und war schon immer so, und ich glaube nicht, dass sich das nach der Heirat ändern wird, also hatte ich einfach das Gefühl, dass es der richtige Zeitpunkt war, und es hat sich einfach alles ergeben", verriet Courtney weiter.

