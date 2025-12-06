Courtney Stodden offenbart turbulente erste Hochzeitsnacht

Courtney Stodden (31) blickt an ihrem ersten Hochzeitstag schonungslos auf einen holprigen Start zurück: Die Reality-Bekanntheit verriet auf Instagram, dass sie in der Nacht ihrer Trauung mit Jared Safier allein in der Hochzeitssuite landete. Die beiden gaben sich am 3. Dezember 2024 in Palm Springs das Jawort – und gerieten noch am Abend in einen Streit, bei dem "alles außer Kontrolle" geriet. Courtney schrieb, es sei ein Missverständnis gewesen, Stimmen von außen hätten zusätzlich Öl ins Feuer gegossen. Der Produzent habe daraufhin die Suite verlassen, weil er Abstand für die richtige Entscheidung hielt. "Hier ist die ungefilterte Wahrheit: Ich wäre fast weggelaufen", gestand die Influencerin.

In ihrem emotionalen Post schilderte Courtney, wie die Stille dieser Nacht alte Wunden aufriss und Erinnerungen an die Ehe mit Doug Hutchison (65) hervorrief, die begann, als sie erst 16 war. Die Sängerin beschrieb "Angst, Verlassenheitsgefühle und Panik", doch sie blieb. Stattdessen habe das Paar offen über alles gesprochen und beschlossen, Vertrauen, Sicherheit und Verbindung neu aufzubauen. "Wir lernen, besser zu kommunizieren. Wir lernen, uns zu lieben. Wir wählen einander, auch wenn es weh tut", notierte sie.

Schon im Jahr zuvor hatte die Sängerin im Gespräch mit US Weekly offen über die spontane Entscheidung zur Hochzeit gesprochen. Das Paar habe sich einfach angeschaut und gewusst, dass der richtige Moment gekommen sei. "Wir hatten vor zu heiraten, aber wir hatten noch kein Datum. Wir haben uns einfach angeschaut, und wir sind genauso verrückt. Wir haben uns einfach angeschaut und dachten: 'Das ist der perfekte Zeitpunkt, um es zu tun'", erinnerte sich die Reality-Bekanntheit damals glücklich.

Getty Images Courtney Stodden bei Lifetimes Sommer-Soirée im Santa Monica Proper Hotel

Instagram / courtneystodden Courtney Stodden mit ihrem Verlobten, 2024

Getty Images Courtney Stodden bei der Premiere von "Eating Our Way To Extinction" in Los Angeles