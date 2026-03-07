Nanu? Darum hört Tim Bendzko beim Autofahren keine Musik

Tim Bendzko (40) hat eine ungewöhnliche Angewohnheit beim Autofahren: Der Popmusiker lässt das Radio komplett aus. "Ich kann das nicht, das stresst mich", erklärte der Musiker in einem Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung. Für den Sänger ist es grundsätzlich keine Option, Musik nebenbei laufen zu lassen, da er das Gefühl habe, dass jemand etwas von ihm wolle. Selbst bei langen Fahrten bleibt es in seinem Wagen still. Das sorgt bei seinen Begleitern regelmäßig für Verwunderung. Beispielsweise kam es kürzlich auf einer Autofahrt nach Hamburg zu einer kuriosen Situation, als seine Mitfahrer fragten: "Tim, was ist denn mit dir eigentlich los, warum läuft hier keine Musik?"

Seine Antwort darauf war ebenso simpel wie amüsant. "Ich bin doch am Autofahren, ich kann nicht gleichzeitig Musik hören", entgegnete Tim seinen irritierten Mitfahrern, wie er der Zeitung weiter berichtete. Der Sänger gesteht sich durchaus ein, dass andere Menschen einen völlig anderen Zugang zur Musik haben als er selbst. Als Beispiel führte er an: "Die hören den ganzen Tag Heavy Metal und sind am Stricken." Für ihn persönlich ist Musik etwas, das seine volle Aufmerksamkeit erfordert und nicht einfach als Hintergrundgeräusch funktioniert.

Wenn Tim dann aber bewusst Musik hört, hat er durchaus seine Vorlieben. Der Sänger verriet im Interview, dass er unter anderem gerne Justin Bieber (32) höre, weil er das Gefühl habe, "dass seine Songs nichts wollen". Mit Hits wie "Nur noch kurz die Welt retten" und "Hoch" feierte Tim große Erfolge in der deutschen Musikszene und ist seit Jahren als Popmusiker aktiv. Er scheint seine eigene künstlerische Arbeit jedoch klar von seinem privaten Umgang mit Musik zu trennen – im Auto bleibt es jedenfalls weiterhin still.

Instagram / bendzko Tim Bendzko, November 2025

