ESC-Auftritt verpasst: Tim Bendzkos rätselhafte Absage

Tim Bendzko (40) gehört seit seinem Durchbruch im Jahr 2011 mit dem Hit "Nur noch kurz die Welt retten" zu den bekanntesten Stimmen der deutschen Popmusik. Fünf Studioalben später ist der gebürtige Berliner zwar weiterhin in der Musiklandschaft präsent, doch an die Bekanntheit seiner Anfangszeit konnte er bislang nicht mehr ganz anknüpfen. Vielleicht war es genau das, was ihn dazu bewog, einen ungewöhnlichen Schritt zu wagen: Er bewarb sich letztes Jahr für den deutschen ESC-Vorentscheid. In der MDR-Talkshow "Riverboat" ließ er das Scheitern dieser Bewerbung noch einmal Revue passieren – mit einer gehörigen Portion Selbstironie und einem Augenzwinkern. Moderator Matze Knop (51) machte die ganze Sache gleich zu Beginn zum Gesprächsthema, denn auch er selbst hatte sich – nach eigener Aussage erfolglos – beworben.

Der Anstoß für Tims Bewerbung kam auf ungewöhnlichem Wege: Er träumte demnach, den Eurovision Song Contest zu gewinnen – und kurz darauf sah er eine Pressekonferenz zum Vorentscheid, bei der ausdrücklich auch bereits bekannte Künstlerinnen und Künstler zur Teilnahme eingeladen wurden. Das empfand er als Signal. Er schrieb eigens dafür den Titel "Wach auf", von dem er überzeugt war, dass er "wirklich so ein ESC-Hit" sei. Das Lied trug eine inhaltliche Botschaft, die ihm persönlich wichtig war: Es handele sich dabei um das menschliche Grundbedürfnis nach Verbundenheit – in einer Zeit, in der Angst und Abgrenzung gesellschaftlich allgegenwärtig seien, wie Tim es selbst in einer Instagram-Fragerunde erklärte. . "Und dann habe ich den dahin geschickt – und nie wieder was gehört." Diese Stille blieb bis heute ungeklärt – eine Begründung für die Absage erhielt er nie. Eine erneute Bewerbung schließt Tim vorerst aus, es sei denn, er träume erneut davon. "Aber es ist jetzt nicht mein größter Lebenstraum, am ESC teilzunehmen", stellte er klar.

Im weiteren Verlauf der Sendung verriet der gebürtige Berliner, dass er in seiner Jugend bei Union Berlin Fußball gespielt hatte und beinahe Profifußballer geworden wäre. Einen großen Teil seiner Kindheit habe er auf dem Fußballplatz verbracht, erzählte Tim. "Ich glaube, ich hatte auch mal so ein halbes Jahr, in dem ich sehr gut war", erinnerte er sich. Doch tief in seinem Inneren habe er immer gewusst, dass er Sänger werden wollte und dass ihm irgendwann der Durchbruch gelingen würde. Seinem damaligen Trainer habe er später gestanden, dass er die Fußballschuhe an den Nagel hängen werde, um seine wahre Leidenschaft zu verfolgen.

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Getty Images Tim Bendzko, Sänger

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