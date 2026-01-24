Geldsorgen: Tim Bendzkos bitteres Fazit zur Musikkarriere

Offener hat sich Tim Bendzko (40) bisher selten gezeigt: Im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur spricht der Sänger jetzt schonungslos über die fragile Balance zwischen musikalischer Leidenschaft und Existenzsicherung. Beruflich Musik zu machen, sei für ihn eine Herzensangelegenheit, sagt er – aber eben auch ein Risiko: "Natürlich fragt man sich auch, wie man seine Miete bezahlt. Dann ist das Ergebnis, sich einfach hinzusetzen und zu warten, ob nicht doch noch jemand 'Nur noch kurz die Welt retten' streamt." Ein Satz mit Augenzwinkern, der dennoch viel verrät – über Abhängigkeiten, über Druck und über ein Popgeschäft, das selbst erfolgreichen Stars keine dauerhafte Absicherung mehr bieten kann. Sein schmerzhaftes Resümee: "Künstler würden mehr mit ihrer Musik erwirtschaften, wenn sie keine Musik mehr machen würden."

Diese ungeschönte Transparenz prägte auch Tims vergangene Monate. Im November machte der Sänger das Ende seiner Ehe öffentlich, kurz darauf ließ er durchblicken, sein neues Album "Alles, nur nicht zurück" könne ein vorläufiger Schlusspunkt sein. Aussagen, die für Spekulationen sorgten – und nun eingeordnet werden. Er habe bewusst nur einmal über die Trennung gesprochen, um den Rahmen für seine neue Musik zu setzen, in der er das Liebesaus verarbeitet hat. Die Reaktionen darauf seien jedoch überwältigend gewesen. "Ich habe noch nie so viele Nachrichten bekommen", sagt Tim. Dabei ging es ihm nicht um Abrechnung, sondern um Einordnung, bevor sein Album am 23. Januar erschien.

Tim gehört seit über einem Jahrzehnt zu den festen Größen im deutschen Pop. 2011 gelang ihm mit "Nur noch kurz die Welt retten" der Durchbruch, der ihn schlagartig aus Berliner Songwriterkreisen in die Charts katapultierte. Es folgten mehrere Nummer-eins-Alben, ausverkaufte Tourneen und eine Präsenz, die weit über das Radio hinausreichte: Tim arbeitete erfolgreich als Produzent, Coach und TV-Juror und baute sich parallel ein eigenes kreatives Umfeld auf. Trotz kommerziellen Erfolgs blieb er stilistisch beweglich – stets auf der Suche nach neuen Klängen und Themen. Ob er mit seinem neuen Album an die alten Erfolge nochmals anknüpfen kann, bleibt spannend.

