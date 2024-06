Peinlich: Tim Bendzko sang falschen Text bei Tauschkonzert!

In der letzten Folge der diesjährigen "Sing meinen Song"-Staffel drehte sich alles um Duette. Immer zwei der Musiker sangen gemeinsam einen Song aus den vorherigen Folgen. Tim Bendzko (39), der in Folge drei Sammy Amaras (44) Song "Nicht alles endet irgendwann" interpretiert hatte, durfte diesmal dieses Lied mit dem Broilers-Frontmann zusammen singen. Nachdem die beiden auf der Bühne abgerockt hatten, verriet der "Am seidenen Faden"-Sänger etwas, das ihm ganz schön peinlich war. "Beim Erarbeiten des Textes für heute Abend stellte sich heraus, dass der Text, den ich bei meiner Solo-Performance gesungen habe, nicht der richtige Text ist", erklärte er. Beim ersten Mal habe er Lyrics gesungen, die jemand anderes falsch verstanden und dann gepostet hatte. So wurde aus der Zeile "Mit Silber in den Haaren in die neuen Sneaker rein" schnell mal "Mit Silber in den Haaren in den 90er Reihen".

Die Performance des Sängers und des Punkrockers war der Abschluss der letzten Folge. Für die gesamte Gruppe war der Abend sehr emotional. Neben Tim und Sammy sangen auch Eko Fresh (40) und Emilio Sakraya (27), aber auch Joy Denalane (51) und Eva Briegel berührende Duette miteinander. Dass die Gruppe fest zusammengewachsen ist, erklärte Johannes Oerding (42) auch nochmal in seiner Abschlussrede. Er wünschte seinen Gästen, dass sie Südafrika mit neuen Freundschaften und Verbindungen verlassen. "Wir sehen uns wieder. Sei es auf den Bühnen oder Backstage oder privat. Ihr gehört jetzt alle zusammen", sagte er letztendlich noch.

Obwohl die Teilnehmer der diesjährigen Staffel anscheinend eine enge Verbindung aufgebaut und über die vergangenen Wochen viel Spaß hatten, kam die Sendung bei den Zuschauern dieses Jahr nicht so gut an. Die Einschaltquoten ließen demnach zu wünschen übrig. Wie Promiflash berichtete, lag das hauptsächlich an der Besetzung. Wie Leser im Netz mitteilten, konnten die Musiker diesmal nicht überzeugen oder waren gar nicht erst bekannt. "Es reißt mich keiner so richtig vom Hocker", hieß es da. Auch die Chemie zwischen den Sängern kam nicht so richtig rüber, wie ein Fan weiterhin schrieb: "Die Stimmung ist diesmal nicht so herzlich wie in den letzten Jahren."

Anzeige Anzeige

VOX Johannes Oerding bei "Sing meinen Song" 2023

Anzeige Anzeige

RTL / Markus Hertrich Cast von "Sing meinen Song" 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Habt ihr den Textpatzer von Tim mitbekommen? Nö, mit ist das gar nicht aufgefallen. Ja, das hab ich sofort erkannt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de