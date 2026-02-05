Sänger Tim Bendzko glaubt: Sein Ehe-Aus wird "immer wehtun"

Sänger Tim Bendzko (40) hat im Interview mit dem Magazin Bunte erstmals ausführlich über das Ende seiner Ehe mit Model Melina Martin gesprochen. Bereits im Jahr 2024 zerbrach die Beziehung, doch erst gegen Ende 2025 bestätigte der Musiker die Trennung öffentlich. Der 40-Jährige schildert, dass der Schmerz wohl nie ganz verschwinden werde: "Auch wenn es wehtut und wahrscheinlich immer wehtun wird, so ist das Positive, dass diese Verbindung noch immer da ist." Besonders wichtig sei ihm die gemeinsame Verantwortung für ihren fünfjährigen Sohn, der auch für die beiden ein verbindendes Element bleibe. Ob Tim inzwischen wieder eine neue Partnerin an seiner Seite hat, ließ er offen.

Für den Sänger hatte es über ein Jahr lang Spekulationen um sein Liebesleben gegeben, während er sich in dieser Zeit nicht zu den Gerüchten äußerte. Entgegen aller Erwartungen entschied er sich nun aber dazu, seine Gedanken und Gefühle zu teilen. Dabei gab er Einblicke in seine persönliche Suche nach Glück, Liebe und Anerkennung. "Man landet am Ende nicht an irgendeinem Ort oder bei einer anderen Person – sondern wieder bei sich selbst", erklärte der Musiker nachdenklich. Dieser Prozess scheint für den Sänger auch nach der endgültigen Trennung noch nicht abgeschlossen zu sein.

Privates hielt Tim Bendzko lange Zeit konsequent aus der Öffentlichkeit heraus, und auch in schwierigen Situationen wie dieser zeigt er sich zurückhaltend und bedacht. In der Vergangenheit sprach er allerdings immer wieder von tiefen Verbindungen, die seiner Meinung nach bestehen bleiben – unabhängig davon, wie sich die äußeren Umstände verändern. Sein Statement nach der Trennung deutet darauf hin, dass er sich auch künftig auf ein wertschätzendes Miteinander mit Melina sowie die gemeinsame Verantwortung für ihren Sohn konzentrieren möchte. Fans, die Tim für seine gefühlvollen Songs kennen, dürften nicht überrascht sein, dass auch persönliche Verluste seinen Blick auf Nähe und Beziehungen prägen.

Getty Images Tim Bendzko, Sänger

Instagram / bendzko Tim Bendzko, November 2025

Getty Images Tim Bendzko, Sänger