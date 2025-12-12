Charlotte Dawson überrascht mit Abnehm-Reise nach der Geburt

Rund 30 bis 40 Prozent der Deutschen nehmen sich vor, im neuen Jahr abzunehmen. Charlotte Dawson (33), bekannt aus der britischen Reality-Show Ex On The Beach, hat auf Instagram ihren beeindruckenden Gewichtsverlust nun schon vor den Festtagen präsentiert. Mit Vorher-Nachher-Fotos zeigte sie stolz, dass sie seit der Geburt ihrer Tochter Gigi im März mehr als 13 Kilogramm verloren hat. Die Fotos von ihr in einem schicken Samt-Jumpsuit, die sie mit ihren zahlreichen Followern teilte, dokumentieren ihre Reise zurück zu ihrem Wohlfühlgewicht. "Ich fühle mich endlich wieder wie ich selbst", verriet Charlotte und bedankte sich für die Unterstützung ihrer Familie und Fans während dieses Prozesses.

Der Reality-Star, dessen Familie unter einer Beziehungskrise litt, hat laut eigener Aussage die Veränderungen mit einer Kombination aus gesunder Ernährung und regelmäßigem Training im Rahmen ihrer Belleh Blaster-Workouts erreicht. Besonders stolz zeigte sich Charlotte darüber, dass sie trotz der Herausforderungen des Mutterseins die Zeit gefunden hat, sich auf ihre Gesundheit zu konzentrieren. "Der Speck schmilzt dahin!! Ehrlich gesagt war das nach Baby Nr. 3 das Schwierigste." In ihren Beiträgen ermutigte sie andere Mütter und betonte, wie wichtig es ist, sich selbst nicht zu vergessen: "Es ist kein Vergleich oder Wettbewerb, jeder hat sein eigenes Tempo." Ihre Posts erhielten zahlreiche positive Reaktionen, darunter viele lobende Worte von Fans und Freunden. Statements wie "Danke, dass du so offen und echt bist!" fluten die Kommentarspalte.

Charlotte und ihr Verlobter Matthew Sarsfield feiern allen Trennungsgerüchten zum Trotz die Entwicklungen, die sie seit der Geburt ihrer Tochter gemacht hat, nicht nur gemeinsam, sondern auch mit ihren Fans. Neben der mittlerweile acht Monate alten Gigi sind sie auch Eltern der kleinen Jungen Noah und Jude. Nach der Geburt von Gigi teilte Charlotte stolz Bilder, auf denen sie ihre ungeschminkte Seite sowie die körperlichen Veränderungen zeigte und posierte in Shapewear. Die Influencerin lässt ihre Community transparent an ihrem Leben teilhaben und ist bekannt dafür, Themen wie Körperakzeptanz und Selbstliebe offen anzusprechen – und mit einer gesunden Portion Humor. Mit diesem Engagement für Authentizität kann sie bei ihren Followerinnen und Followern immer wieder punkten.

Instagram / charlottedawsy Realitystar Charlotte Dawson, Mai 2025

Instagram / charlottedawsy Realitystar Charlotte Crosby mit ihren drei Kindern, Mai 2025

Instagram / charlottedawsy Realitystar Charlotte Dawson mit ihrem Partner Matt und ihrer Tochter, Mai 2025