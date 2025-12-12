"MobLand" Staffel zwei: Diese Stars erweitern den Cast

Das Erfolgsformat MobLand von Paramount+ startet in die zweite Runde – und zwei neue Gesichter sorgen sofort für Gesprächsstoff: Johnny Flynn (42) und Ophelia Lovibond stoßen laut Deadline als frische Cast-Zugänge zur Londoner Unterwelt, ihre Rollen bleiben jedoch streng unter Verschluss. Die Dreharbeiten für die Serie haben bereits in London begonnen. Im Fokus steht erneut der brutale Machtkampf zwischen den Clans der Harrigans und Stevensons – mittendrin "Fixer" Harry Da Souza, der im Schatten der Familienlinien seine eigenen Regeln schreibt. Staffel zwei verspricht neue Allianzen, blutige Abrechnungen und ein London, in dem Loyalität zur gefährlichsten Währung wird.

Auch der restliche Cast lässt kaum Wünsche offen: Tom Hardy (48) kehrt als gefürchteter "Fixer" Harry Da Souza zurück, Pierce Brosnan (72) und Helen Mirren (80) bleiben das unerbittliche Machtzentrum der Harrigan-Dynastie. Darüber hinaus stehen Joanne Froggatt (45), Lara Pulver, Anson Boon, Mandeep Dhillon, Janet McTeer, Toby Jones, Alex Fine, Jasmine Jobson, Emmett Scanlan sowie Nachwuchstalent Teddie Allen wieder vor der Kamera. Nicht wiederkehren werden hingegen Daniel Betts und Geoff Bell, deren Figuren in Staffel eins das Zeitliche segneten.

Die Stars der Serie sind in London bereits mitten in der Produktion zu sehen, was zuletzt für Schlagzeilen gesorgt hat: Tom wurde jüngst während der Dreharbeiten in ungewöhnlicher Aufmachung gesichtet. Der Schauspieler präsentierte sich betont lässig in schwarzer Boxershorts und T-Shirt auf den Straßen der britischen Hauptstadt. Unterstützt wurde er dabei von einem Sicherheitsmitarbeiter – vermutlich ein Hinweis darauf, wie aufwendig und publikumswirksam die Dreharbeiten zu diesem TV-Hit sind. Es bleibt spannend, wie die zweite Staffel die Fans in den Bann ziehen wird.

Anzeige Anzeige

Imago Szene mit Tom Hardy in der MTV-Serie "MobLand" (2025), Staffel 1, Episode 6

Anzeige Anzeige

Getty Images Johnny Flynn bei der Premiere von "Genius" in Los Angeles, 2017

Anzeige Anzeige

Imago Teddie Allen und Pierce Brosnan in einer Szene aus der MTV-Serie "MobLand", Staffel 1, Episode 6

Anzeige