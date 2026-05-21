Möchte zum Arzt: Sam Dylan vermutet ADHS bei Rafi Rachek

Sam Dylan (35) macht sich Sorgen um seinen Partner Rafi Rachek (36). Der Realitystar wandte sich jetzt auf Instagram an seine Community und berichtete, dass Rafi immer wieder plötzliche Schübe habe – und dass er schon länger eine Vermutung hat, was dahinterstecken könnte. "Kennt sich jemand mit ADHS aus? Ich werde mit Rafi nach Mallorca wirklich zum Arzt gehen. Ich vermute ja schon lange, dass er ADHS hat", schrieb Sam auf der Plattform. Aufgefallen sei ihm das Verhalten vor allem durch Hinweise aus den eigenen Fan-Reihen. Sam betont zwar, dass die Diagnose nichts Schlimmes sei, gibt aber gleichzeitig zu: "Zwischendurch denkt man: Okay, was geht grad ab?"

Weil das Thema für ihn persönlich Neuland ist, bittet Sam seine Follower unverblümt um Rat und Erfahrungsberichte. "Ich kenne mich damit gar nicht aus. Bei uns in der Familie war das nie ein Thema. Ich kenne aber jemanden von früher aus der Klasse, der hatte das wohl ganz auffällig", so Sam. Außerdem stellte er die Frage in den Raum, ob eine Diagnose überhaupt Konsequenzen haben müsste: "ADHS ist ja auch sehr weit verbreitet. Weiß nur nicht, muss man da was machen oder lässt man das einfach so laufen?"

Ob Partner Rafi mit der öffentlichen Thematisierung einverstanden ist, lässt Sam in seinen Beiträgen offen. Die beiden sind seit mehreren Jahren als Paar im Reality-TV bekannt und zeigten sich bereits gemeinsam in Formaten wie Das Sommerhaus der Stars. Dass die beiden ihre Community regelmäßig an ihrem Alltag teilhaben lassen, gehört zu ihrem Konzept.

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ActionPress / Matthias Wehnert / Future Image Rafi Rachek und Sam Dylan, Februar 2025

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RTL Deutschland Sam Dylan und Rafi Rachek, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten

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Hauter,Katrin/ ActionPress Rafi Rachek und Sam Dylan bei der Premiere von "Cirque du Soleil"