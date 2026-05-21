Diese Superstars sind beim GNTM-Finale 2026 in L.A. dabei

Beim Finale der 21. Staffel von Germany's Next Topmodel wird am 28. Mai ein echtes Hollywood-Staraufgebot erwartet. Unter dem Motto "Welcome to Hollywood" sind laut der Zeitschrift Cosmopolitan Sharon Stone (68), Nicole Scherzinger (47), Demi Lovato (33), Adriana Lima (44), Winnie Harlow (31) sowie das Designerduo Dan und Dean Caten von Dsquared2 als Gäste angekündigt. Um 20.15 Uhr strahlt ProSieben die Entscheidungsshow aus – parallel dazu ist ein Livestream bei Joyn verfügbar. Für die Finalistinnen und Finalisten geht es dabei um den Modeltitel, ein Preisgeld von 100.000 Euro und das Cover des Magazins Harper's Bazaar.

Eine große Neuerung sorgt in diesem Jahr für Gesprächsstoff: Anders als gewohnt wird das Finale '26 nicht live ausgestrahlt. Die Entscheidungsshow wurde bereits vorab in Los Angeles aufgezeichnet – womit die Gewinnerinnen oder Gewinner der Staffel längst feststehen. Für das Fernsehpublikum bleibt die Spannung dennoch erhalten, da das Ergebnis erst am 28. Mai enthüllt wird. Fans, die das Finale gemeinsam mit anderen erleben möchten, können zudem beim offiziellen Public Viewing im Zoo Palast in Berlin dabei sein. Dort werden neben prominenten Gästen auch die Finalistinnen und Finalisten sowie die Top-Ten-Kandidatinnen und -Kandidaten der aktuellen Staffel vor Ort erwartet – von Model-Mama Heidi Klum (52) ganz zu schweigen. Tickets sind über den Zoo Palast erhältlich.

Demi Lovato ist übrigens kein neues Gesicht in dieser Staffel: Die Sängerin war bereits in Folge 19 als Gastjurorin zu sehen. Während die 21. Staffel nun ihrem Höhepunkt entgegengeht, läuft die Planung für die Zukunft der Show bereits auf Hochtouren – die Bewerbungsphase für die 22. Staffel im Jahr 2027 hat bereits begonnen, Interessierte können sich noch bis zum 21. Juni 2026 online anmelden. Wie gewohnt ist Heidi, die seit 2019 mit Tokio Hotel-Musiker Tom Kaulitz (36) verheiratet ist, auf der Suche nach neuen Gesichtern, die mit ihr um die Welt reisen möchten, um tolle Model-Jobs, Castings und Fotoshootings zu ergattern.

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ProSieben/Max Montgomery Heidi Klum und Demi Lovato bei GNTM 2026

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Getty Images Adriana Lima bei der Victoria’s-Secret-Fashionshow in New York

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ActionPress Tom Kaulitz und Heidi Klum, Cannes Mai 2026