Nikki Garcia verrät: Knöchelverletzung noch nicht ausgeheilt

Die WWE-Saison erhielt für Nikki Garcia (42), aka Nikki Bella, im März einen kräftigen Dämpfer. Die Wrestlerin verletzte sich am Knöchel und musste sogar operiert werden. Jetzt erzählt sie in einem Interview mit E! News, dass sie noch nicht so weit ist, wieder in den Ring zu steigen. "Ich arbeite daran, wieder stark zu werden", betont Nikki. Besonders mit Seitwärtsbewegungen habe sie noch Probleme: "Ich kann mich einfach noch nicht seitwärts bewegen oder laufen. Aber ich stehe gerade und aufrecht. Ich bin auf dem Weg." Mitte Juni werde die US-Amerikanerin neue Röntgenaufnahmen bekommen und ein weiteres Update geben können. Wann sie zurückkehrt, ist noch nicht klar.

Zugezogen hatte Nikki sich die Verletzung am 27. März bei einer Ausgabe von "SmackDown". Vergangenen Monat zeigte sie ihren Followern auf X das Ausmaß. "Ich habe mir den Knöchel gebrochen, gerissen und verstaucht. Es waren zwei schmerzhafte Wochen", erzählt die Sportlerin in einem Video. Aufgrund des Bruchs auf der Ersatzbank zu sitzen, scheint ihr allerdings alles andere als leichtzufallen. Eigentlich hätte sie mit ihrer Zwillingsschwester Brie im Duo bei WrestleMania 42 antreten sollen. Brie holte sich als Ersatz die Wrestlerin Paige ins Team und gewann mit ihr die Women's Tag Team Championship. Nikki verfolgte das Spektakel von der Tribüne und betonte in einem Interview, wie gerne sie selbst mitgemacht hätte: "Ich habe wirklich versucht, diese Verletzung zu überwinden, aber leider habe ich heute keine ärztliche Freigabe bekommen."

Dabei war Nikki im Grunde gerade erst in den Wrestling-Ring zurückgekehrt. Die 42-Jährige gewährte sich bis Februar 2025 eine dreijährige Pause vom Sport. Ihr Comeback folgte auf eine turbulente Zeit in ihrem Privatleben. Kurz zuvor hatte sie sich von ihrem Mann Artem Chigvintsev (43) getrennt. Gegen den Profitänzer standen zu dem Zeitpunkt Vorwürfe der häuslichen Gewalt im Raum – wegen Mangel an Beweisen gab es aber keine Anklage. Umso mehr schien Nikki sich darüber zu freuen, sich weniger privaten Dramen und mehr ihrem Sport widmen zu können. Laut People wurde ihre Rückkehr beim WWE Royal Rumble lautstark angekündigt. "Die Hall of Famerin, eine der mutigsten Frauen der Welt … Nikki Bella ist zurück!", rief der Moderator aus.

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Getty Images Nikki Bella, Sportlerin

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Getty Images Nikki Bella und Brie Bella bei SiriusXMs Live-Übertragung von Pro Wrestling Nation zum WWE SummerSlam in New York City

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Instagram / theartemc Artem Chigvintsev und Nikki Bella, Dezember 2020