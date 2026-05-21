Ariana Grande überrascht ihre Fans mit geheimem Hit-Release

Zehn Jahre nach der Erstveröffentlichung ihres Albums "Dangerous Woman" beschert Ariana Grande (32) ihren Fans nun eine ganz besondere Überraschung: Die Sängerin hat eine Jubiläumsedition des Erfolgsalbums veröffentlicht. "Dangerous Woman (Tenth Anniversary Edition)" umfasst 18 Tracks und enthält mit "Knew Better Part Two" einen langjährigen Fan-Favoriten, der bisher nie offiziell auf Streamingdiensten zu hören war. Dazu gesellen sich die Bonustracks "Step on Up" und "Jason's Song (Gave It Away)". Die Jubiläumsausgabe kommt zudem mit einem neuen Cover-Artwork daher.

Mit "Dangerous Woman (Tenth Anniversary Edition)" blickt Ariana auf ein Album zurück, das ihre Karriere entscheidend geprägt hat. Die Platte ist inzwischen von der RIAA dreifach mit Platin ausgezeichnet worden. Ganze sechs Songs des Albums haben laut Republic Records bereits die Marke von einer Milliarde globaler Streams überschritten. Besonders "Into You" hat sich zu einem Dauerbrenner entwickelt und gilt beim Label als Arianas stärkster Katalogsong, wenn es um wöchentliche Abrufe geht. Mit dem Re-Release erfüllt die Musikerin nun einen langgehegten Wunsch ihrer Community: Eine vollständige Fassung von "Knew Better Part Two", die bisher nur in einer gekürzten Version auf Soundcloud kursierte.

Rund um "Knew Better Part Two" rankten sich schon vor Jahren viele Spekulationen, weil der Text Medienberichten zufolge auf Arianas Ex-Freund Ricky Alvarez anspielen soll. In Fankreisen sorgte gerade diese persönliche Note dafür, dass der Song schnell Kultstatus erreichte, obwohl er nie einen regulären Release bekam. Die Beziehung zu Ricky, der sie damals als Tänzer auf Tour begleitete, war für die Sängerin eine prägende Zeit, auf die sie in ihrer Musik immer wieder Bezug nahm. Dass "Dangerous Woman" nun mit all diesen emotional aufgeladenen und lange geforderten Stücken in einer Jubiläumsausgabe erscheint, unterstreicht die enge Verbindung der Sängerin zu ihrer Community, die sie über die Jahre immer wieder mit kleinen Überraschungen und exklusiven Veröffentlichungen pflegt. Fans dürfen sich auch auf komplett neues Material freuen: Ariana kündigte jüngst auf Instagram ihr neues Album "Petal" an, das am 31. Juli erscheinen soll.

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Instagram / arianagrande Ariana Grande im März 2026

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Getty Images Ariana Grande bei den Golden Globes im Beverly Hilton, 11. Januar 2026

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Getty Images Ariana Grande bei den Governors Awards 2025 im Ray Dolby Ballroom in Hollywood