Elton feiert Witze über Blondinen auch heute noch

Bei der Premiere der siebten Staffel von LOL: Last One Laughing in München hat Elton (55) gegenüber Promiflash eine durchaus ehrliche Einschätzung zum Wandel der Comedy geliefert. Der Moderator sprach dabei offen darüber, über welche Art von Witzen er auch heute noch lacht – und machte dabei ein Geständnis: Blondinenwitze findet er nach wie vor oft komisch. "Es tut mir leid. Ich finde Blondinenwitze zum Teil leider immer noch lustig und natürlich ist es auch diskriminierend. Aber was soll man machen, wenn irgendeiner so einen Witz erzählt und man lacht, finde ich es manchmal traurig, wenn man dann Schuldgefühle hat", so der Comedian.

Gleichzeitig betonte Elton, dass es klare Grenzen geben müsse. "Natürlich muss man aufpassen, was vielleicht fremdenfeindliche Witze oder sowas angeht", stellte er klar. Auch räumte er ein, dass Comedy in alle Richtungen gehen dürfe – und zwar durchaus auch auf Kosten von Männern: "Es gibt genug Comedian-Damen, die über Männer lustige Witze machen und die haben ja auch recht. Also, über uns kann man ja auch mal lachen." Wenn ein Witz jedoch zu weit gehe, solle man ihn lieber weglassen, so sein Fazit.

Elton, der mit bürgerlichem Namen Alexander Duszat heißt, ist seit Jahren eine feste Größe in der deutschen Unterhaltungsbranche. Als Moderator und Comedian war er lange Zeit das Gesicht zahlreicher TV-Formate und ist dem Publikum vor allem durch seine langjährige Zusammenarbeit mit Stefan Raab (59) bekannt. Bei "LOL: Last One Laughing", dem beliebten Amazon-Format, in dem Comedians versuchen, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen, war er nun ebenfalls vor Ort – und bewies einmal mehr, dass er das Thema Humor mit einer gehörigen Portion Selbstironie angeht.

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Imago Bei der Premiere der 7. Staffel von LOL: Last One Laughing in München

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Imago Olaf Schubert, Michelle Hunziker, Max Giermann, Elton, Tedros Teddy Teclebrhan und Michael Bully Herbig bei der LOL-Premiere in München

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Imago Elton bei der Premiere der 7. Staffel von LOL: Last One Laughing in der Astor Film Lounge, München, 13.05.2026