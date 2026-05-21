Nach Rad-Unfall: Robert Kranjec kämpft um seine Genesung

Ein schwerer Unfall hat das Leben von Robert Kranjec (44) von einem Tag auf den anderen verändert. Der slowenische Skiflug-Weltmeister von 2012 verunglückte bereits im April in seiner Heimat Slowenien, als er mit rund 2,5 Promille Alkohol im Blut mit dem Fahrrad stürzte. Dabei zog sich der Sportler massive Verletzungen an der Wirbelsäule zu. Wie Eurosport berichtet, wurde der frühere Skispringer zunächst in einem örtlichen Krankenhaus behandelt, bevor er per Hubschrauber in eine Klinik in der Hauptstadt Ljubljana geflogen wurde, wo eine Operation an der Wirbelsäule durchgeführt wurde.

Laut Angaben aus seinem Umfeld verlief der Eingriff erfolgreich. Dennoch ist Roberts Lage nach wie vor ernst: Er kann seinen Unterkörper zwar spüren, seine Füße aber derzeit nicht bewegen. Wie unter anderem Bilder aus den sozialen Medien von einem Treffen mit dem Radrennfahrer Luka Mezgec (37) zeigen, ist der ehemalige Leistungssportler deshalb auf einen Rollstuhl angewiesen. Aktuell wird er zu Hause gepflegt. Die behandelnden Ärzte äußern sich jedoch vorsichtig optimistisch. Langfristig soll es möglich sein, dass er wieder laufen kann – allerdings werde dies viel Zeit, intensive Rehabilitation und Geduld erfordern.

Robert gehörte viele Jahre zur absoluten Weltspitze im Skispringen. In seiner Karriere feierte er insgesamt sieben Weltcupsiege, sechs davon im Skifliegen. Den Höhepunkt seiner sportlichen Laufbahn stellte der Gewinn des Skiflug-Weltmeistertitels im Jahr 2012 dar. Wie so viele seiner Kollegen beendete er schließlich im Jahr 2019 seine aktive Karriere als Leistungssportler im Alter von Mitte 30. "Nun ist die Zeit gekommen, andere Wege einzuschlagen", erklärte der Slowene damals bei Facebook und postete dazu ein Bild mit Frau und Kind: "Es ist Zeit, dass meine neuen Träume aufschweben."

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Getty Images Robert Kranjec feiert in Vikersund den WM-Titel im Skifliegen 2012 und präsentiert Medaille und Trophäe.

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Getty Images Robert Kranjec bei seinem ersten Durchgang beim Weltcup-Skispringen in Planica, 20. März 2016.

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Getty Images Robert Kranjec jubelt über den Sieg bei der Skiflug-WM in Vikersund 2012.