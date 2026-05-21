"Prominent getrennt"-Aleks macht Vanessa heftige Vorwürfe

Bei Prominent getrennt ist es zwischen Vanessa Nwattu (26) und ihrem Ex zu einem heftigen Streit gekommen. Auslöser war ein Flaggenspiel, bei dem die Teilnehmer per roter oder grüner Flagge anzeigen müssen, ob bestimmte Aussagen auf sie zutreffen. Als die Aussage fiel, ob jemand eine Beziehung nur aus Bequemlichkeit weitergeführt habe, hob Vanessa die rote Flagge – und Aleks (35) zweifelte sofort daran. Was folgte, war ein hitziger Schlagabtausch zwischen den beiden Ex-Partnern, der schließlich in Tränen endete. Aleks warf Vanessa vor, drei Jahre lang nur wegen ihrer komfortablen Lebenssituation in der Beziehung geblieben zu sein. "Du bist aus Bequemlichkeit drei Jahre mit mir zusammengeblieben, alles andere ergibt keinen Sinn", sagte er und ergänzte, dass er die Kosten für die Auswanderung nach Dubai getragen habe.

Vanessa wies das entschieden zurück und verwies darauf, dass sie ihr gesamtes Geld in Dubai investiert habe und danach mit nichts nach Deutschland zurückgegangen sei. "Nur weil du mehr Geld als ich verdient hast, heißt das nicht, dass ich nichts investiert habe", konterte sie. Stattdessen beschuldigte Vanessa ihn, sie in der Beziehung manipuliert zu haben – woraufhin Aleks das als bloße Ausrede abtat. Im anschließenden Interview brach Vanessa in Tränen aus und rief: "Es war alles nur ein Schein, unsere ganze Beziehung war eine Scheinwelt. Wann verstehst du, dass du nach außen immer vorgibst, etwas zu sein, was du nicht bist?" Aleks widersprach ihr und behauptete, sie sei hinter verschlossenen Türen "noch viel schlimmer" als in der Öffentlichkeit. Doch auch er wurde emotional und sagte weinend: "Ich habe noch nie eine Frau so sehr geliebt wie dich. Jeder geht seinen Weg und ich wünsche dir nur das Beste."

Schon in früheren Folgen ging es zwischen den beiden heftig zur Sache. Bereits in der zweiten Folge von "Prominent getrennt" wurde es richtig ernst: Vanessa sprach offen darüber, dass sie in der Beziehung Angst vor Aleks gehabt habe. "Früher hätte ich mich nie so vor dich gestellt, weil ich Angst vor dir hatte", sagte sie. Und sie legte nach: "Vor deinen Ausbrüchen? [...] Findest du, wenn ich an der Wand stehe und du boxt exakt daneben, gegen meinen Kopf, dass das nicht eine Gewaltausübung ist?" Aleks konterte mit eigenen Vorwürfen, Vanessa habe einen Teller zerstört und ihn sogar "gewürgt". Sie erklärte das als Notwehr: "Weil du mir so nahe gekommen bist – aus Panik, richtig, weil ich mich gewehrt habe."

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RTL Aleks Petrovic bei "Prominent getrennt"

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RTL Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic bei "Prominent getrennt"

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RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Prominent getrennt"