Drakeo the Rulers Tod: Snoop Doggs Firma will aus Klage raus

Snoop Dogg (54) will seinen Namen aus der Todes-Klage um Drakeo the Ruler (†28) streichen lassen: Der Rapper lässt aktuell vor Gericht prüfen, ob seine Firma überhaupt für die Tragödie beim Festival "Once Upon a Time in L.A." im Dezember 2021 haftbar gemacht werden kann. Laut Unterlagen, über die unter anderem das Portal TMZ berichtet, hat Snoop jetzt einen Antrag auf ein sogenanntes summarisches Urteil eingereicht. Damit soll die Klage, die Drakeos Bruder seit 2022 gegen mehrere Beteiligte des Events führt, für Snoops Firma komplett vom Tisch sein.

In den Gerichtsdokumenten legt Snoop dar, dass seine Firma mit der Organisation des Festivals nichts zu tun gehabt habe. Er habe dort lediglich als Künstler auf der Bühne gestanden, heißt es in dem Antrag. Weder habe seine Firma einen Miet- oder Lizenzvertrag für das Gelände im Exposition Park abgeschlossen, noch halte sie irgendwelche Eigentums- oder Nutzungsrechte an dem Areal, auf dem Drakeo tödlich niedergestochen wurde. Auch an der Planung des Events, an Sicherheitsabsprachen oder der Beauftragung von Security sei seine Firma nicht beteiligt gewesen. Niemand aus seinem Team habe die Attacke gesehen oder eine Verbindung zu den Tätern gehabt. Neben Snoop stehen noch weitere Parteien in der Klageschrift, darunter der Konzertgigant Live Nation und der Fußballklub LAFC, der im angrenzenden BMO Stadium spielt; für LAFC hat das Gericht einen ähnlichen Antrag auf Abweisung bereits bewilligt.

Drakeo, mit bürgerlichem Namen Darrell Caldwell, galt in der Westcoast-Szene als Hoffnungsträger mit ganz eigenem Rap-Stil, bevor er Ende 2021 bei dem Festival in Los Angeles tödlich attackiert wurde. Der Musiker wurde vor allem in seiner Heimat Kalifornien für seine Mixtapes gefeiert und hatte sich in der Szene einen Ruf als unabhängige Stimme erarbeitet. Snoop wiederum ist seit den frühen 90ern eine feste Größe im Rap, hat im Laufe der Jahre ein ganzes Imperium aus Musik, TV-Projekten und Geschäftsbeteiligungen aufgebaut und tritt immer wieder mit jüngeren Künstlern aus seiner Heimatregion auf. Das Festival "Once Upon a Time in L.A." war als großes Treffen zahlreicher Rapstars aus unterschiedlichen Generationen geplant – für viele Fans sollte es ein nostalgischer Abend mit Szenelegenden und Newcomern werden.

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Getty Images Snoop Dogg bei der Universal Pictures und Focus Features Präsentation auf der CinemaCon in Las Vegas, April 2026

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Imago Drakeo the Ruler und T.I., Juli 2021

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Getty Images Snoop Dogg, US-amerikanischer Rapper