Rührende Geste: König Charles III. tröstete Sharon Osbourne

Sharon Osbourne (73) erhielt nach dem Tod ihres Mannes Ozzy Osbourne (†76) Unterstützung aus aller Welt. Auch König Charles (77) kontaktierte die Witwe des Rockstars. Zu Gast bei "Piers Morgan Uncensored" erinnerte sich die Britin: "Seine Majestät schickte mir am nächsten Tag einen Brief. [...] Darin stand, wie leid es ihm tat. Er kannte Ozzy. Wir haben ihn mehrmals getroffen." Die Worte des Königs seien sehr berührend gewesen, da Charles und der Sänger sich sehr mochten. "Seine Majestät war immer so gnädig zu Ozzy, sie haben immer zusammen gelacht", erinnerte sich Sharon.

Sharon, die 40 Jahre mit Ozzy verheiratet war, fand auch berührende Worte für ihre drei Kinder Kelly (41), Aimee (42) und Jack (40). Sie beschrieb sie als eine immense Stütze in einer Zeit, in der Trauer zu einem beständigen Begleiter geworden ist. Der Familienvater hatte in den letzten Jahren mit gesundheitlichen Problemen, einschließlich Parkinson und mehrfacher Lungenentzündungen, zu kämpfen. Nur wenige Wochen vor seinem Tod trat er trotzdem bei einem emotionalen Abschiedskonzert in Birmingham auf. Dabei fand seine Frau Trost in der Tatsache, dass die Liebe und Anerkennung der Fans ihn in seinen letzten Tagen noch einmal mit Freude erfüllt hatten. "Für zwei Wochen gab es jeden Tag Sonnenschein für ihn", erklärte sie im Interview.

Das finale Konzert erfüllte den 76-Jährigen zwar mit Stolz, doch laut Sharon führte es auch zu seinem Tod. Bevor Ozzy am 5. Juli mit seiner Band Black Sabbath in Birmingham auftrat, sei er von seinem Mediziner gewarnt worden. "Der Arzt sagte ihm: 'Wenn du dieses Konzert machst, wirst du es nicht überstehen.' Aber Ozzy entschied: 'Ich will es machen, und ich werde es machen'", berichtete die TV-Bekanntheit im Gespräch mit Piers. Am 22. Juli verstarb der Rocker dann in seinem Zuhause in Buckinghamshire.

Chris Jackson/Getty Images, Frederic J. Brown/Afp via Getty Images Collage: König Charles III. und Sharon Osbourne

Imago Ozzy OSbourne und Sharon, 2020

