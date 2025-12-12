Serie "Georgie & Mandy": Emily Osment bewahrt noch Hoffnung

Emily Osment (33), bekannt aus ihrem aktuellen Serienprojekt "Georgie & Mandy’s First Marriage", hat sich gegenüber Us Weekly dazu geäußert, was Zuschauer in der Zukunft der Show erwarten können. Sie wünscht sich, dass die Serie sich Zeit nimmt, bevor die titelgebende Beziehung von Georgie und Mandy endet. "Ganz persönlich, ich hoffe, dass es wirklich lange dauert, bis es soweit ist", erklärte die Schauspielerin. Die Serie, ein Spin-off der beliebten Serie "Young Sheldon", beleuchtet die Ehe von Georgie, gespielt von Montana Jordan (22), und Mandy, die von Emily verkörpert wird. Neue Folgen sind immer donnerstags zu sehen, sowohl im Fernsehen als auch auf der Streamingplattform Paramount+.

Emily ließ durchblicken, dass sie die Richtung der Show ebenfalls mit Spannung verfolgt, da die Schauspieler die Drehbücher oft nur kurz vor dem gemeinsamen Lesen erhalten. Fans von "The Big Bang Theory", aus dessen Universum die beiden Charaktere stammen, wissen bereits, dass Georgie mehrmals verheiratet war. Dies sorgt bei vielen Zuschauern für Befürchtungen über das Schicksal der aktuellen Beziehung. Emily beschwichtigt dennoch: "Selbst wenn sie sich trennen, hoffe ich, dass alle weiteren Ehen auch wieder Mandy sein werden." Die Serie dreht sich unter anderem um die Herausforderungen des Paares, ein Kind großzuziehen, während beide Elternteile Karriereschritte machen und noch bei den Eltern wohnen.

Neben der Serie widmet sich die Schauspielerin auch ihrer Leidenschaft für den Naturschutz. Sie ist Teil des Vorstands von American Rivers und engagiert sich für den Schutz von Flüssen und ihrer ökologischen Bedeutung. Kürzlich erzählte Emily von einer achttägigen Reise entlang des Colorado River, die ihre Verbindung zu der Organisation weiter festigte. Sie schätzt es, Projekte zu unterstützen, die eine wichtige Botschaft tragen, und möchte ihre Arbeit so gestalten, dass sie auch privat bereichernd wirkt. Ebenfalls plant Emily, in ihrer Karriere neue Wege zu gehen, sei es in Komödien, Horrorfilmen oder sogar in einem Marvel-Abenteuer.

Getty Images Emily Osment 2025

Getty Images Montana Jordan und Emily Osment 2025

Getty Images "Georgie & Mandy"-Crew 2024 während einer Pressetour in Pasadena