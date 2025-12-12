Timothée Chalamet verrät seine Top drei Lieblingsdarsteller

Timothée Chalamet (29) hat in einem neuen Video von Lucid Motors seine drei liebsten Schauspieler aller Zeiten enthüllt. Der 29-jährige Star aus Filmen wie "Call Me By Your Name" und "Dune" listet Denzel Washington (70), Christian Bale (51) und Joaquin Phoenix (51) als seine persönlichen Favoriten auf. "Denzel ist der Goat, Christian Bale ist der zweite Goat und Joaquin ist der seltsame Goat", erklärte er in der schnellen Fragerunde eines Interviews für einen Lucid Motors Clip. Mit Christian Bale hat Timothée bereits zusammengearbeitet – in dem Westernfilm "Hostiles" aus dem Jahr 2017. Die beiden anderen Schauspieler zählen zu Idolen, mit denen er bisher noch keine Chance hatte, vor der Kamera zu stehen.

Neben seiner Bewunderung für diese auserkorene Top 3 kam in dem Interview auch seine Freundschaft zu Leonardo DiCaprio (51) zur Sprache. Die beiden standen gemeinsam für den Netflix-Film "Don’t Look Up" vor der Kamera, und anscheinend blieben sie auch über den Film hinaus in Kontakt. Timothée verriet, dass er erst kürzlich eine Nachricht von Leonardo erhalten habe, in der dieser sich über ein Gerücht amüsierte: "Er schrieb mir: 'Ich habe gehört, du hast dir den Kopf rasiert. Sag, dass es nicht wahr ist!'" Trotz dieses humorvollen Austauschs scheint die Verbindung zwischen beiden Schauspielern von gegenseitigem Respekt geprägt.

Timothée, der bereits mit einigen der größten Namen Hollywoods gearbeitet hat, gilt selbst als eines der außergewöhnlichsten Talente seiner Generation. Bekannt für seinen charmanten und bodenständigen Charakter, hat er mehrfach betont, wie sehr er von erfahrenen Schauspielkollegen inspiriert wird. Seine Arbeit mit Christian Bale in "Hostiles" etwa sei ein prägendes Erlebnis für ihn gewesen. Es bleibt abzuwarten, ob der Schauspieler in Zukunft auch die Möglichkeit erhält, mit anderen seiner Lieblingsgrößen der Branche zusammenzuarbeiten – ein Wunsch, den er selbst sicherlich hegt.

Instagram / tchalamet Timothée Chalamet und sein Welpe

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet im Mai 2025

Getty Images Timothée Chalamet, Mai 2025