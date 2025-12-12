Andy Dick lehnt Reha nach Drogenüberdosis trotz Sorgen ab

Andy Dick (59) hat in Hollywood einen Schockmoment ausgelöst: Der Komiker erlitt in dieser Woche auf offener Straße eine Drogenüberdosis, mitten in Los Angeles, während zwei enge Freunde versuchten, ihn wiederzubeleben. Am nächsten Tag ließ Andy einen TMZ-Fotografen in sein Zuhause und wirkte dort deutlich gefasster – doch seine Entscheidung steht: "Ich gehe nicht in die Reha", sagte er dem US-Portal. Statt professioneller Hilfe setzt Andy nach dem Vorfall auf die Menschen um ihn herum. Mit im Raum waren seine Begleiter, die ihn durch diese heikle Situation lotsten und ihm beistanden, als die Sorge um seine Gesundheit ihren Höhepunkt erreichte.

Gegenüber TMZ erklärte Andy, er habe die Überdosis erlitten, nachdem er Crack-Kokain geraucht habe. Die Szene vom Vortag war dramatisch: Aufnahmen des Portals zeigen, wie seine Freunde auf der Straße alles geben, um ihn zurückzuholen. In der ruhigeren Atmosphäre seines Zuhauses suchte Andy sichtlich Halt im Freundeskreis und formulierte seine Haltung, indem er die Reha-Frage erst laut an sich selbst, dann an seine Kumpel richtete, bevor er sie klar beantwortete. "Alles, was ich gerade brauche, sind meine echten Freunde", betonte er, so TMZ. Die zwei Vertrauten an seiner Seite machten zugleich deutlich, dass sie nicht damit gerechnet hatten, in diesem Ausmaß Verantwortung für ihn übernehmen zu müssen.

Abseits der jüngsten Ereignisse blickt Andy auf Jahre zurück, in denen sein Privatleben immer wieder Schlagzeilen machte und Freundschaften eine besondere Rolle spielten. Der Komiker bewegt sich seit Langem in einem Umfeld, in dem Loyalität im Alltag oft wichtiger ist als ein roter Teppich. Menschen aus seinem nahen Kreis sind für ihn nicht nur Begleiter bei Auftritten, sondern oft die ersten Anrufe in unruhigen Zeiten. In der Vergangenheit geriet der Schauspieler zudem mehrfach mit dem Gesetz in Berührung und wurde festgenommen – Vorfälle, die sein Umfeld zusammengeschweißt haben.

Getty Images Andy Dick bei der 4th Annual Light Up The Blues, 2016

Getty Images Andy Dick im Februar 2015

