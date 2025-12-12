Überraschung: ARD streicht "Gefragt – Gejagt" aus Programm

ARD zieht die Reißleine: Die Extra-Runde von "Gefragt – Gejagt" mit Alexander Bommes (49) endet überraschend diese Woche, wie kino.de berichtet. Die aktuelle Staffel läuft am Donnerstag, 11. Dezember 2025, zum letzten Mal im Vorabendprogramm. Die Quizshow war seit Oktober zusätzlich auf den frühen Slot um 17 Uhr gerückt, parallel hatte Wer weiß denn sowas? den angestammten 18-Uhr-Platz übernommen. Ab kommender Woche ändert sich die Taktung erneut: "Brisant" kehrt um 17 Uhr zurück, während das Quiz mit Kai Pflaume (58) um 18 Uhr weiterläuft. Neue Folgen von "Gefragt – Gejagt" gibt es in diesem Jahr nicht mehr.

Hintergrund des Kurswechsels ist das im Herbst gestartete Sendeplatz-Experiment, das die ARD nun beendet. Die Programmverantwortlichen reaktivieren damit das vertraute Schema aus Magazin und Quiz zur Vorabendzeit. Während "Wer weiß denn sowas?" mit frischen Ausgaben um 18 Uhr bleibt, soll "Brisant" den Vorlauf am späten Nachmittag stabilisieren. Der 18-Uhr-Slot gilt quotentechnisch als der deutlich attraktivere – zwischen 16 und 17 Uhr tat sich das Vorabendfenster zuletzt schwer. Für Fans der Jäger bedeutet das eine längere Wartezeit: Die Rückkehr von "Gefragt – Gejagt" zeichnet sich für das Frühjahr 2026 ab, wenn die aktuelle Staffel des 18-Uhr-Quizzes ausläuft.

Alexander Bommes und die tägliche Quizshow sorgten in der Vergangenheit immer wieder für spannende und manchmal auch überraschende Momente im Studio. Bei einer der jüngsten Episoden stand die Aufregung um Kandidatin Lydia besonders im Vordergrund, als diese bei der Auswahl ihres Gewinnbetrags taktische Vorsicht walten ließ. Die Dynamik zwischen Kandidaten und professionellen Jägern garantiert regelmäßig spannende Unterhaltung und ist ein Grund für die Begeisterung der Fans. Für Zuschauer bleibt daher nur, sich auf das geplante Comeback im nächsten Jahr zu freuen.

ARD/Thomas Leidig Alexander Bommes, Quizmaster

ARD / MORRIS MAC MATZEN Bernhard Hoëcker, Kai Pflaume und Wotan Wilke Möhring bei "Wer weiß denn sowas?"

ARD/Uwe Ernst Alexander Bommes bei "Gefragt – Gejagt"