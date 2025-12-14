20 Jahre: Big Bang planen große Jubiläumsshow für Coachella

Ein Satz, der K-Pop-Fans elektrisiert: Daesung hat am 12. Dezember in "Park Myung Soo's Radio Show" auf KBS CoolFM durchblicken lassen, dass Big Bang zum 20. Jubiläum im kommenden Jahr gemeinsam auf die Bühne wollen – und zwar bei Coachella. Auf die Frage von Park Myung Soo, ob es Pläne zum runden Geburtstag gebe, antwortete der Sänger offen, man spreche seit Jahren darüber. Dann folgte der Satz, der weltweit für Herzklopfen sorgt. "Wir bauen das gerade auf, und zum 20. Jubiläum nächstes Jahr planen wir, als komplette Gruppe nach Coachella zu gehen", sagte Daesung in der Sendung. Der Zeitpunkt passt, die Vorfreude ist riesig, und die Aussicht auf ein vollständiges Comeback heizt die Stimmung zusätzlich an.

Die Radiosendung bot noch mehr Einblicke in das Miteinander der Ikonen. Park Myung Soo erzählte lachend, dass G-Dragon (37) seinen Post über Daesungs Gastauftritt "sofort mit einem Herz markiert" habe. "Er bewegt sich sonst nicht so schnell", witzelte der Moderator auf KBS CoolFM. Thema war auch G-Dragons Konzert am Sonntag. Daesung versprach Unterstützung, wenn es sein Kalender erlaubt. "Wenn ich keine Termine habe, gehe ich hin, um ihn zu unterstützen. Wenn offizielle Aufnahmen anstehen, geht es nicht, aber sonst bin ich auf jeden Fall da", sagte er in der Show. Und als Park scherzhaft nach einem passenden Geschenk fragte, konterte der Sänger trocken: "Er hat schon alles. Ich glaube, ein warmes Herz reicht."

Die Vorfreude auf das Coachella Festival ist entsprechend groß, vor allem da Big Bang nicht nur als Pioniere der internationalen K-Pop-Szene gelten, sondern auch dafür bekannt sind, unvergessliche Bühnenshows zu liefern. Die Fans dürfen sich darauf einstellen, G-Dragon, Daesung und die weiteren Mitglieder in einer besonderen Reunion-Performance zu erleben, die sowohl Hits aus ihrer langen Karriere als auch die einzigartige Energie vereint, mit der sie vor zwei Jahrzehnten ihren Siegeszug antraten.

Getty Images Seungri, G-Dragon, Taeyang, T.O.P und Daesung von Big Bang bei der MTV Europe Music Awards 2011

Getty Images K-Pop-Sänger G-Dragon, Mai 2025

Getty Images Big Bang bestehend aus Seungri, G-Dragon, Taeyang, T.O.P und Daesung