Bruno Mars begeistert mit "Smells Like Teen Spirit"-Cover

Bruno Mars (40) hat bei einem exklusiven Event im Capitol Theatre in Port Chester eine elektrisierende Performance des Nirvana-Klassikers "Smells Like Teen Spirit" abgeliefert. Unterstützt wurde der Sänger von einer Star-Band, bestehend aus Slash (60), Duff McKagan und Chad Smith, die gemeinsam die Bühne zum Beben brachten. Ein besonderes Highlight: Schauspieler Orlando Bloom (48) war ebenfalls vor Ort und hielt den Moment in seiner Instagram-Story fest. Der intime Auftritt fand am Donnerstagabend im Rahmen einer Show der Eldridge Industries statt und zog eine Reihe prominenter Musiker und Künstler an.

Neben Bruno waren auch Namen wie Eddie Vedder, Anthony Kiedis (63), Brandi Carlile und Yungblud (28) Teil der Veranstaltung. Gemeinsam verbanden die Künstler in einer epischen Jam-Session Elemente von Pop, Punk, Grunge und Rock und lieferten eine einzigartige Mischung für das exklusive Publikum. Der Auftritt von Bruno, begleitet von der hochkarätigen Unterstützung, brachte dabei das Publikum in echte "Nirvana"-Stimmung und sorgte für Gänsehaut-Momente.

Für Bruno, der vor allem für seine Chart-Erfolge und seine energiegeladenen Funk- und Pop-Songs bekannt ist, war das Cover des Kult-Songs eine spannende Abwechslung. Der Musiker hat in der Vergangenheit mehrmals gezeigt, dass er sich nicht auf ein Genre festlegen lässt. Mit seiner mitreißenden Bühnenpräsenz schafft er es immer wieder, sein Publikum zu überraschen und zu begeistern. Wie eng die Verbindung zwischen Bruno und seinen Bühnenkollegen an diesem Abend war, belegt auch die lockere Atmosphäre auf der Bühne, die Orlando in seinem kurzen Clip perfekt eingefangen hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bruno Mars, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Yungblud, Steven Tyler und Joe Perry bei den MTV VMAs 2025 - Tribut an Ozzy Osbourne

Anzeige Anzeige

Getty Images Orlando Bloom, Schauspieler