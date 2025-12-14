Lottie Tomlinson genießt winterlichen Bummel mit Familie

Lottie Tomlinson (27) und ihr Verlobter Lewis Burton (33) genossen am Freitag einen ausgelassenen Familientag in London. Das Paar, das seit August 2020 zusammen ist und im November 2023 seine Verlobung bekannt gegeben hat, wurde beim Mittagessen im luxuriösen Hotel Claridges gesichtet. Begleitet wurden sie dabei von Lewis' Mutter Caroline und ihren zwei gemeinsamen Kindern, Lucky und Flossie Grace. Im Anschluss führte der Winterausflug die Familie, mit Lottie im schwarzen Ledermantel und modischen kniehohen Stiefeln, zu einem Shoppingtrip ins bekannte Kaufhaus Selfridges.

Die Influencerin und der ehemalige Tennisspieler, die erst im Januar die Geburt ihrer zweiten Tochter bekannt gaben, strahlten während ihrer Tour durch die Hauptstadt. Lottie kümmerte sich liebevoll um ihre zwei Kinder, half ihnen in ihre Wintermäntel und hielt die Hand ihres kleinen Sohnes Lucky. In einem Interview hatte die Schwester von One Direction-Star Louis Tomlinson (33) kürzlich über ihr Muttersein berichtet. Sie beschrieb, wie es ihr Heilung gebracht habe, nachdem sie in der Vergangenheit den Verlust ihrer eigenen Mutter und ihrer Schwester verkraften musste. "Ich darf alles für sie sein", sagte sie gegenüber Daily Mail.

Lottie, die ihren Stil und ihren Lebensalltag auf sozialen Medien teilt, hat sich als Mutter neu gefunden. In ihrem Gespräch mit der Daily Mail sprach sie offen über die Herausforderungen und Freuden des Elternseins. Während sie die innige Verbundenheit mit ihren Kindern als größte Belohnung empfindet, räumte sie auch ein, dass sie oft mit "Mama-Schuldgefühlen" zu kämpfen hat. "Man möchte immer das Beste für seine Kinder, und das kann manchmal schwierig zu bewältigen sein", erklärte sie. Dennoch wirkt es, als habe sie im täglichen Leben mit Lucky und Flossie Grace nicht nur ein Stück Trost gefunden, sondern auch eine neue Kraftquelle.

Instagram / lottietomlinson Lottie Tomlinson, Influencerin

Instagram / lottietomlinson Lottie Tomlinson und Lewis Burton mit ihren Kindern

Instagram / lottietomlinson Lottie Tomlinson mit ihren Kindern Lucky und Flossie, Januar 2025