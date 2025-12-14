Carrie Underwoods neue Haarfarbe spaltet die Fans

Carrie Underwood (42) hat ihre Fans mit ihrem dramatischen Haar-Makeover überrascht – obwohl eigentlich gar nicht die Optik im Vordergrund stehen sollte, sondern ein wichtiger Zweck. Die Country-Königin postete ein neues Instagram-Selfie, das sie mit ihrer neuen brünetten Mähne zeigt, während sie ein T-Shirt mit der Aufschrift "Music Gives to St. Jude's Kids" trägt. Die ehemalige American Idol-Gewinnerin nutzte ihren Post gezielt, um auf die Kinderkrebshilfe aufmerksam zu machen und ihre Reichweite für einen guten Zweck einzusetzen. "Jedes Kind verdient Hoffnung. (...) Hilf Kindern, die gegen Krebs kämpfen", schrieb sie in der Bildunterschrift. Doch ihre Fans fluteten die Kommentarspalte mit Reaktionen zu Carries neuem Look.

"Immer noch sehr hübsch, aber sieht aus wie eine andere Person", kommentierte ein verwirrter Fan, während ein anderer schrieb: "Ist das Carrie? Sieht nicht wie sie aus." Die Verwirrung war so groß, dass ein weiterer User zugab: "Wenn dieses Bild nicht auf ihrer Seite wäre, würde ich nie wissen, wer diese Person ist." Doch nicht alle Reaktionen waren negativ – viele Fans zeigten sich inspiriert von ihrem Mut zur Veränderung. "Liebe deine Haare, ich möchte auch dunkler werden! Du bist eine Inspiration, danke für alles, was du tust!", schrieb eine begeisterte Followerin. Wie das OK! Magazine berichtet, erklärte sie bereits 2011 in einem Interview: "Ich würde gerne etwas mehr mit Haarfarben machen. Ich war schon immer blond! Das Problem ist, ich will die Leute nicht schockieren – wenn ich mir die Haare braun färben würde, will ich nicht, dass die Leute denken, ich werde dunkel und ernst." Im August wagte Carrie den ersten Schritt und ging "zurück zu ihren Wurzeln", nachdem sie ihre Naturfarbe seit Kindertagen kaum noch gesehen hatte. Damals wechselte sie zu einem "bronde" Ton – nun ist der Look noch dunkler.

Abseits der Debatte um Nuancen und Töne spielt Haarfarbe im Pop gerade eine Hauptrolle: Immer mehr Stars tauschen kühle Blondtöne gegen trendigere, erdigere Farben, die weicher wirken und weniger Pflege brauchen. Auch bei Influencerinnen und Sängerinnen wie Stacey Solomon (36) ist ein warmes, dunkleres Blond oder ein sanfter Braunton beliebt – Looks, die dem Gesicht oft mehr Ruhe geben und in der Winterzeit natürlich wirken. Neben dem Styling-Update gibt Carrie zumindest ab und zu Einblicke in ihr Privatleben. Die Country-Ikone ist mit dem früheren Eishockey-Profi Mike Fisher (45) verheiratet und Mutter von zwei Kindern; Familienmomente, Farm-Alltag und Fitness gehören zu den seltenen Themen, die sie ihren Followern zeigt. Für 2026 dürften sich Fans auf weitere Carrie-Projekte freuen: Laut dem Rolling Stone wird sie gemeinsam mit Luke Bryan (49) und Lionel Richie (76) als Jurorin zur 24. Staffel von "American Idol" zurückkehren. Ob auch eine große eigene Tour im neuen Jahr geplant ist, hat die Musikerin noch nicht offiziell bekannt gegeben, doch die Spekulationen der Fans laufen bereits auf Hochtouren.

Instagram / carrieunderwood Carrie Underwood beweist Mut zur Farbe und zeigt ihre braune Mähne

Getty Images Carrie Underwood, August 2024

Getty Images Luke Bryan, Lionel Richie, Carrie Underwood und Ryan Seacrest bei einem Fototermin zu "American Idol" in New York City, 2024

