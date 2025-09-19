Coachella Festival 2026: Diese K-Pop-Ikonen sind mit dabei

Das Line-up für das nächste Coachella Festival steht fest – und hält einen besonderen Leckerbissen für K-Pop-Fans bereit. Denn unter den zahlreichen Bands ist auch die Boygroup Big Bang. Bei der Gruppe handelt es sich um eine besondere, denn sie gilt als Wegbereiter für die Musik aus Südkorea auf dem internationalen Markt. Nachdem die Mitglieder um Rapper G-Dragon (37) in den vergangenen Jahren vor allem solo unterwegs waren, werden sie für ihr 20-jähriges Jubiläum im kommenden Jahr eine Reunion feiern – und auf dem Coachella bekommen Fans die seltene Gelegenheit, die Gruppe live zu erleben.

In welcher Konstellation Big Bang beim Coachella auftreten wird, ist noch nicht ganz klar. Neben G-Dragon werden sicher auch Taeyang und Daesung dabei sein – die drei feierten schon in diesem Jahr den 19. Geburtstag der Band in einem Livestream. Allerdings werden einige Fans die Hoffnung auf einen gemeinsamen Auftritt mit dem Ex-Member T.O.P noch nicht aufgegeben haben. Der Rapper musste seine Gruppe 2022 verlassen und hat nach eigener Aussage derzeit keinen Kontakt zu den anderen dreien. Dank seiner Rolle in Squid Game geriet T.O.P 2024 wieder ins Rampenlicht – eine Reunion zu viert kann also nicht zu 100 Prozent ausgeschlossen werden.

Big Bang ist aber nicht der einzige Coachella-Beitrag aus Südkorea im kommenden Jahr. Als Solo-Künstler wird auch Sänger Taemin von der Gruppe SHINee auftreten. Zudem wurde die Girlgroup Katseye angekündigt – eine sogenannte globale Gruppe mit Mitgliedern aus Südkorea, der Schweiz, den USA und den Philippinen unter einem südkoreanischen Label. Neben den K-Pop-Stars führt das Line-up für eines der größten Festivals der Welt auch große Musiker wie Sabrina Carpenter (26), Justin Bieber (31) und Karol G (34) als Headliner auf. Karol G ist die erste Latino-Künstlerin, die Headliner für das Event sein darf. Hinzu kommen Stars wie Addison Rae (24), Major Lazer, Iggy Pop und FKA Twigs (37).

Ian Gavan, Getty Images Europe G-Dragon, T.O.P, Taeyang, Daesung and Seungri bei den MTV Europe Music Awards 2011, Belfast 2011

Getty Images T.O.P, südkoreanischer Rapper und "Squid Game"-Darsteller

Getty Images Sabrina Carpenter, Coachella 2024

